https://sarabic.ae/20260728/راجمات-تورنادو-الروسية-تدمر-5-مراكز-أوكرانية-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-1115559523.html
راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة
راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط مدفعية روسي رفيع المستوى، يحمل لقب "موخا"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المدفعية التابعة لمجموعة "الشمال" الروسية دمروا خمسة مراكز قيادة لطائرات مسيرة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T05:21+0000
2026-07-28T05:21+0000
2026-07-28T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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ووفقًا لـ"موخا"، قام مشغلو الطائرات المسيرة بتحديد مواقع إطلاق ومراكز قيادة أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة المعادية، ثم نُقلت البيانات بسرعة إلى مركز القيادة.وأضاف الضابط: "تم توجيه الأهداف بسرعة إلى مركز القيادة، واتُخذ قرار باستهدافها براجمات "تورنادو-جي"، حيث دمرت خمسة مراكز قيادة لطائرات مسيرة تابعة لمسلحين في القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد الضابط أن وحدات من مجموعة "الشمال" تعمل يومياً على تحديد وتدمير نقاط إطلاق الطائرات دون طيار المعادية ومراكز القيادة ومستودعات التخزين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تقضي-على-عدة-مجموعات-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعتين-أوكرانيتين--وزارة-الدفاع-1115559210.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة
أفاد ضابط مدفعية روسي رفيع المستوى، يحمل لقب "موخا"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المدفعية التابعة لمجموعة "الشمال" الروسية دمروا خمسة مراكز قيادة لطائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك باستخدام راجمات صواريخ "تورنادو-جي".
ووفقًا لـ"موخا"، قام مشغلو الطائرات المسيرة بتحديد مواقع إطلاق ومراكز قيادة أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة المعادية، ثم نُقلت البيانات بسرعة إلى مركز القيادة.
وأضاف الضابط: "تم توجيه الأهداف بسرعة إلى مركز القيادة، واتُخذ قرار باستهدافها براجمات "تورنادو-جي"، حيث دمرت خمسة مراكز قيادة لطائرات مسيرة تابعة لمسلحين في القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكد الضابط أنه لتحسين الدقة وتقليل الوقت الذي تقضيه الراجمات في مواقع إطلاق النار، تم إطلاق النار بشكل متزامن من راجمتين، وأوضح أنه بعد إتمام المهمة، قامت الأطقم بإعادة تعبئة ذخيرتها بسرعة وإخفاء المعدات في مناطق التخزين.
وأكد الضابط أن وحدات من مجموعة "الشمال" تعمل يومياً على تحديد وتدمير نقاط إطلاق الطائرات دون طيار المعادية ومراكز القيادة ومستودعات التخزين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.