https://sarabic.ae/20260728/راجمات-تورنادو-الروسية-تدمر-5-مراكز-أوكرانية-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-1115559523.html

راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة

راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أفاد ضابط مدفعية روسي رفيع المستوى، يحمل لقب "موخا"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود المدفعية التابعة لمجموعة "الشمال" الروسية دمروا خمسة مراكز قيادة لطائرات مسيرة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T05:21+0000

2026-07-28T05:21+0000

2026-07-28T05:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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ووفقًا لـ"موخا"، قام مشغلو الطائرات المسيرة بتحديد مواقع إطلاق ومراكز قيادة أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة المعادية، ثم نُقلت البيانات بسرعة إلى مركز القيادة.وأضاف الضابط: "تم توجيه الأهداف بسرعة إلى مركز القيادة، واتُخذ قرار باستهدافها براجمات "تورنادو-جي"، حيث دمرت خمسة مراكز قيادة لطائرات مسيرة تابعة لمسلحين في القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد الضابط أن وحدات من مجموعة "الشمال" تعمل يومياً على تحديد وتدمير نقاط إطلاق الطائرات دون طيار المعادية ومراكز القيادة ومستودعات التخزين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة

https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تقضي-على-عدة-مجموعات-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعتين-أوكرانيتين--وزارة-الدفاع-1115559210.html

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