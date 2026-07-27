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أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المسدسات، التي تختلف في تصميمها وفقا لطبيعة المهام ويشمل ذلك الحجم الكلي والأداء ونوع الطلقات وعيارها. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T16:28+0000
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ومن أبرز المسدسات الروسية التي يستعرضها التقرير التالي 3 أنواع، اثنان منها يستخدمان طلقات عيار (9 * 19 مم) بينما يستخدم الثالث طلقات عيار (5.45 * 18 مم)، حسبما أورد موقع "كلاشنيكوف" الروسي."بي إل كيه"أبرز صفات هذا المسدس أنه مصمم بحجم صغير، تسهل عملية إخفائه خلال المهام الأمنية المختلفة، ويتميز بإمكانية استخدام مختلف ذخائر (9 * 19 مم)، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع "7 إن - 21".كما زُود بعناصر تحكم مزدوجة تناسب مستخدمي اليدين، وسكة "بيكاتيني" لتركيب الملحقات، إضافة إلى أجهزة تسديد عالية الوضوح وتصميم يقلل من الارتداد أثناء الرماية.المواصفات الفنية "إم بي إل - 1"يستخدم هذا المسدس عناصر القوات المسلحة والقوات الأمنية، ويتميز بتصميم معياري يسمح بتركيب ملحقات مختلفة، مع سبطانة تدعم استخدام كاتم الصوت.ويدعم المسدس استخدام ذخائر (9 * 19 مم) القياسية بما في ذلك "طلقات "7 إن - 21" عالية الضغط المصممة لاختراق الدروع.كما يحتوي على إطار من سبائك الألمنيوم، وقاعدة لتركيب منظار وأجهزة تسديد قابلة للاستبدال وعناصر تحكم مزدوجة.المواصفات الفنيةولفت التقرير إلى أن المسدس مزود بسبطانة تدعم كاتم الصوت وقاعدة لتركيب المناظير."بي إس إم"رغم إدراجه ضمن أشهر المسدسات الروسية المدمجة، فإن هذا الطراز يختلف عن الطرازين السابقين في أنه لا يستخدم طلقات (9 * 19 مم) القياسية، وإنما يعتمد على استخدام طلقات من عيار آخر هي (5.45 * 18 مم)، وهو مصمم للقادة العسكريين لأنه يجمع بين خفة الوزن وسهولة الإخفاء.ويعمل المسدس بآلية ارتداد مباشر، مع زناد مزدوج الفعل ومطرقة خارجية إضافة إلى أمان يدوي يخفض المطرقة تلقائيا عند تفعيله.المواصفات الفنيةويهدف هذا التنوع إلى تلبية الاحتياجات الميدانية المختلفة للقوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون على السواء، مع التركيز على تحسين بيئة الاستخدام، ودعم الملحقات التكتيكية، وتوفير خيارات تناسب المهام المختلفة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة

16:28 GMT 27.07.2026
© Photo / Kalashnikovمسدس روسي طراز "إم بي إل - 1"
مسدس روسي طراز إم بي إل - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Photo / Kalashnikov
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواع مختلفة من المسدسات، التي تختلف في تصميمها وفقا لطبيعة المهام ويشمل ذلك الحجم الكلي والأداء ونوع الطلقات وعيارها.
ومن أبرز المسدسات الروسية التي يستعرضها التقرير التالي 3 أنواع، اثنان منها يستخدمان طلقات عيار (9 * 19 مم) بينما يستخدم الثالث طلقات عيار (5.45 * 18 مم)، حسبما أورد موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
"بي إل كيه"
أبرز صفات هذا المسدس أنه مصمم بحجم صغير، تسهل عملية إخفائه خلال المهام الأمنية المختلفة، ويتميز بإمكانية استخدام مختلف ذخائر (9 * 19 مم)، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع "7 إن - 21".
كما زُود بعناصر تحكم مزدوجة تناسب مستخدمي اليدين، وسكة "بيكاتيني" لتركيب الملحقات، إضافة إلى أجهزة تسديد عالية الوضوح وتصميم يقلل من الارتداد أثناء الرماية.

المواصفات الفنية

العيار: 9×19 مم.
سعة المخزن: 14 طلقة
الطول: 18.5 سم
طول السبطانة: 9.2 سم
الوزن: 0.74 كغ
مدى التصويب: 25 مترا
© Photo / Kalashnikovمسدس روسي طراز "بي إل كيه"
مسدس روسي طراز بي إل كيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
مسدس روسي طراز "بي إل كيه"
© Photo / Kalashnikov

"إم بي إل - 1"

يستخدم هذا المسدس عناصر القوات المسلحة والقوات الأمنية، ويتميز بتصميم معياري يسمح بتركيب ملحقات مختلفة، مع سبطانة تدعم استخدام كاتم الصوت.
ويدعم المسدس استخدام ذخائر (9 * 19 مم) القياسية بما في ذلك "طلقات "7 إن - 21" عالية الضغط المصممة لاختراق الدروع.
كما يحتوي على إطار من سبائك الألمنيوم، وقاعدة لتركيب منظار وأجهزة تسديد قابلة للاستبدال وعناصر تحكم مزدوجة.

المواصفات الفنية

العيار: 9×19 مم
سعة المخزن: 16 طلقة
الطول: 22 سم.
طول السبطانة: 12.7 سم
الوزن: 0.815 كغ
ولفت التقرير إلى أن المسدس مزود بسبطانة تدعم كاتم الصوت وقاعدة لتركيب المناظير.
© Photo / Kalashnikovمسدس روسي طراز "بي إس إم"
مسدس روسي طراز بي إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
مسدس روسي طراز "بي إس إم"
© Photo / Kalashnikov

"بي إس إم"

رغم إدراجه ضمن أشهر المسدسات الروسية المدمجة، فإن هذا الطراز يختلف عن الطرازين السابقين في أنه لا يستخدم طلقات (9 * 19 مم) القياسية، وإنما يعتمد على استخدام طلقات من عيار آخر هي (5.45 * 18 مم)، وهو مصمم للقادة العسكريين لأنه يجمع بين خفة الوزن وسهولة الإخفاء.
ويعمل المسدس بآلية ارتداد مباشر، مع زناد مزدوج الفعل ومطرقة خارجية إضافة إلى أمان يدوي يخفض المطرقة تلقائيا عند تفعيله.

المواصفات الفنية

العيار: 5.45×18 مم
سعة المخزن: 8 طلقات
الطول: 15.5 سم
طول السبطانة: 8.5 سم
الوزن: 0.46 كغ
مدى التصويب: 25 مترا
ويهدف هذا التنوع إلى تلبية الاحتياجات الميدانية المختلفة للقوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون على السواء، مع التركيز على تحسين بيئة الاستخدام، ودعم الملحقات التكتيكية، وتوفير خيارات تناسب المهام المختلفة.
© Sputnik"بي إم إم".. نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
بي إم إم.. نسخة مطورة من مسدس ماكاروف الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
"بي إم إم".. نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
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