https://sarabic.ae/20260727/عاجل--السوداني-يوجّه-بفتح-تحقيق-في-مزاعم-انطلاق-طائرات-مسيرة-من-العراق-لاستهداف-السعودية-1115552517.html
الزيدي يوجه بفتح تحقيق في مزاعم انطلاق طائرات مسيرة من العراق لاستهداف السعودية
الزيدي يوجه بفتح تحقيق في مزاعم انطلاق طائرات مسيرة من العراق لاستهداف السعودية
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي ،علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجهات الأمنية المتخصّصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية،... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T18:01+0000
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وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.وأكدت وزارة الدفاع السعودية، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.وأكدت المملكة، "عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان"، مشددة على "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".
https://sarabic.ae/20260727/الدفاع-السعودية-تعلن-تدمير-مسيرات-قادمة-من-العراق-حاولت-استهداف-منشآت-بترولية-1115542527.html
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العراق, السعودية, العالم العربي
العراق, السعودية, العالم العربي
الزيدي يوجه بفتح تحقيق في مزاعم انطلاق طائرات مسيرة من العراق لاستهداف السعودية
18:01 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 18:14 GMT 27.07.2026)
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي ،علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجهات الأمنية المتخصّصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنياء العراقية "واع".
وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، إن هذه المحاولات، انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت وزارة الدفاع السعودية
، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق".
وأكدت المملكة، "عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان
"، مشددة على "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".