الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260406/إعلام-إصابة-أكثر-من-370-عسكريا-أمريكيا-خلال-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1112341480.html
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية
أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية".
وأضافت أن "أجزاءً من حطام الصواريخ الباليستية سقطت في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير الأضرار".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية
، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.