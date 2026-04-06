قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قصفنا حيفا ولم يتم اعتراض أي صواريخ
قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قصفنا حيفا ولم يتم اعتراض أي صواريخ
سبوتنيك عربي
أعلن قائد في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، أن قواته استهدفت مدينة حيفا بصواريخ لم يتم اعتراضها، مشيرا إلى أن إخلاء مناطق في شمال... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T20:58+0000
2026-04-06T20:58+0000
2026-04-06T20:58+0000
وقال العميد مجيد موسوي، اليوم الاثنين، إن "مصفاة خليج حيفا ومحطات توليد الطاقة والموانئ وشبكات السكك الحديدية تعرضت لقصف صاروخي إيراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات، فيما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قصفنا حيفا ولم يتم اعتراض أي صواريخ
أعلن قائد في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، أن قواته استهدفت مدينة حيفا بصواريخ لم يتم اعتراضها، مشيرا إلى أن إخلاء مناطق في شمال إسرائيل يعد اعترافا عمليا باختلال موازين القوى لصالح إيران.
وقال العميد مجيد موسوي، اليوم الاثنين، إن "مصفاة خليج حيفا ومحطات توليد الطاقة والموانئ وشبكات السكك الحديدية تعرضت لقصف صاروخي إيراني
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات، فيما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا
خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.