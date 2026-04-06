قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قصفنا حيفا ولم يتم اعتراض أي صواريخ

أعلن قائد في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، أن قواته استهدفت مدينة حيفا بصواريخ لم يتم اعتراضها، مشيرا إلى أن إخلاء مناطق في شمال... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T20:58+0000

وقال العميد مجيد موسوي، اليوم الاثنين، إن "مصفاة خليج حيفا ومحطات توليد الطاقة والموانئ وشبكات السكك الحديدية تعرضت لقصف صاروخي إيراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات، فيما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.

