الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة أمريكية كانت تبحث عن طيار مقاتلة "إف-15" المفقود
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة أمريكية كانت تبحث عن طيار مقاتلة "إف-15" المفقود
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت تبحث عن طيار مقاتلة من طراز إف-15إي أُسقطت سابقًا. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T06:24+0000
2026-04-05T06:24+0000
2026-04-05T06:24+0000
وذكرت قناة برس تي في، أن الحرس الثوري الإيراني أفاد باعتراض وإسقاط طائرة أمريكية كانت تبحث عن طيار مقاتلة من طراز إف-15، جنوب أصفهان.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة أمريكية كانت تبحث عن طيار مقاتلة "إف-15" المفقود
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت تبحث عن طيار مقاتلة من طراز إف-15إي أُسقطت سابقًا.
وذكرت قناة برس تي في، أن الحرس الثوري الإيراني أفاد باعتراض وإسقاط طائرة أمريكية كانت تبحث عن طيار مقاتلة من طراز إف-15، جنوب أصفهان.
وأفادت القناة أيضًا بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس-900.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته.
وقال ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال: نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين، وهو كولونيل يحظى باحترام كبير ويسرني أن أطمئنكم بأنه الآن بخير.
وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار".
كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة إف-15إي التي أُسقطت في إيران بخير رغم إصابته.