إعلام: إصابة أكثر من 370 عسكريا أمريكيا خلال العمليات العسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، بأن أكثر من 370 عسكريًا أمريكيًا أُصيبوا خلال العملية العسكرية ضد إيران. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن القيادة المركزية الأمريكية، إن العدد الدقيق للمصابين بلغ 373 عسكريًا، عاد نحو 330 منهم إلى الخدمة، فيما أُصيب خمسة بجروح خطيرة.وكان الحرس الثوري الإيراني قد قدّر في وقت سابق عدد القتلى والجرحى من العسكريين الأمريكيين بأكثر من 680 منذ بدء العملية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260406/قائد-القوات-الجوية-للحرس-الثوري-الإيراني-قصفنا-حيفا-ولم-يتم-اعتراض-أي-صواريخ-1112340576.html
