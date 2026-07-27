https://sarabic.ae/20260727/الدفاع-السعودية-تعلن-تدمير-مسيرات-قادمة-من-العراق-حاولت-استهداف-منشآت-بترولية-1115542527.html
الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية
الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T12:48+0000
2026-07-27T12:48+0000
2026-07-27T12:48+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، إن هذه المحاولات، انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، حسب وكالة الأنباء السعودية - واس.وأكدت وزارة الدفاع السعودية، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.وأكدت المملكة، "عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان"، مشددة على "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".
https://sarabic.ae/20260725/الدفاع-المدني-السعودي-يعلن-انتهاء-حالتي-الإنذار-في-ينبع-وجازان-1115487279.html
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي
الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرات قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، إن هذه المحاولات، انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، حسب وكالة
الأنباء السعودية - واس.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية
، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق".
وأكدت المملكة، "عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان
"، مشددة على "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".