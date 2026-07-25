https://sarabic.ae/20260725/الدفاع-المدني-السعودي-يعلن-انتهاء-حالتي-الإنذار-في-ينبع-وجازان-1115487279.html

الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء حالتي الإنذار في ينبع وجازان

الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء حالتي الإنذار في ينبع وجازان

سبوتنيك عربي

أعلن الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم السبت، انتهاء حالتي الإنذار في كل من محافظة ينبع ومنطقة جازان، مؤكدًا زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T05:27+0000

2026-07-25T05:27+0000

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وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر منصة "إكس"، أنه جرى في وقت سابق إصدار إنذارين للتحذير من خطر في ينبع، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وفي منطقة جازان جنوب غربي المملكة، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء حالة التنبيه وزوال الخطر في المنطقتين.وأعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات الجماعة للملاحة البحرية في البحر الأحمر واستهدافها سفنًا تجارية.وأكد المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، أن "الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام حركة الملاحة واستقبال السفن التجارية"، مشددًا أن "التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الممرات البحرية والرد على أي تهديدات".ويسيطر "التحالف العربي" بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260725/أنصار-الله-تتوعد-السعودية-بـالتصعيد-ردا-على-الغارات-الجوية-على-الحديدة--1115486862.html

https://sarabic.ae/20260724/التحالف-العربي-بقيادة-السعودية-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-لـأنصار-الله-في-الحديدة-1115483452.html

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