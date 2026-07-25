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الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء حالتي الإنذار في ينبع وجازان
الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء حالتي الإنذار في ينبع وجازان
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم السبت، انتهاء حالتي الإنذار في كل من محافظة ينبع ومنطقة جازان، مؤكدًا زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر منصة "إكس"، أنه جرى في وقت سابق إصدار إنذارين للتحذير من خطر في ينبع، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وفي منطقة جازان جنوب غربي المملكة، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء حالة التنبيه وزوال الخطر في المنطقتين.وأعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات الجماعة للملاحة البحرية في البحر الأحمر واستهدافها سفنًا تجارية.وأكد المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، أن "الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام حركة الملاحة واستقبال السفن التجارية"، مشددًا أن "التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الممرات البحرية والرد على أي تهديدات".ويسيطر "التحالف العربي" بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260725/أنصار-الله-تتوعد-السعودية-بـالتصعيد-ردا-على-الغارات-الجوية-على-الحديدة--1115486862.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله

الدفاع المدني السعودي يعلن انتهاء حالتي الإنذار في ينبع وجازان

05:27 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 25.07.2026)
© Photoجازان
جازان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
جازان
© Photo
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أعلن الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم السبت، انتهاء حالتي الإنذار في كل من محافظة ينبع ومنطقة جازان، مؤكدًا زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.
وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر منصة "إكس"، أنه جرى في وقت سابق إصدار إنذارين للتحذير من خطر في ينبع، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وفي منطقة جازان جنوب غربي المملكة، قبل أن يعلن لاحقا انتهاء حالة التنبيه وزوال الخطر في المنطقتين.
وأعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات الجماعة للملاحة البحرية في البحر الأحمر واستهدافها سفنًا تجارية.
وأكد المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، أن "الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام حركة الملاحة واستقبال السفن التجارية"، مشددًا أن "التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الممرات البحرية والرد على أي تهديدات".
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ويسيطر "التحالف العربي" بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
وتشترط "أنصار الله" على السعودية، لتحقيق السلام، إعلان وقف العمليات العسكرية للتحالف، ورفع قيوده على المطارات والمواني التي تديرها الجماعة، وانسحاب قواته بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما خلفته عملياته العسكرية.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.
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ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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