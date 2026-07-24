https://sarabic.ae/20260724/أنصار-الله-تؤكد-استمرار-الملاحة-في-باب-المندب-وتنفي-فرض-إغلاق-شامل-1115473650.html

"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل

"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل

سبوتنيك عربي

نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مضيق باب المندب، مؤكدةً أن إجراءاتها البحرية تستهدف السفن السعودية فقط، ولا تشمل... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T15:13+0000

2026-07-24T15:13+0000

2026-07-24T15:13+0000

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وقال رئيس الوفد المفاوض والمتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر تغريدة على منصة "إكس": "لا إغلاق لباب المندب كما يروّج البعض"، مشيرا إلى أن الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة يقتصر على "الجانب السعودي"، وبرر ذلك بأنه يأتي ردا على ما وصفه بـ"الحصار المفروض على اليمن" ورفض الرياض القبول بحل يضمن أمن وسيادة واستقلال اليمن. وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الخميس، استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بعد أيام من إعلانها فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية. وفي المقابل، أعلن التحالف العربي اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متعهدا بالرد على أي تهديدات، مع نفيه فرض حصار على الموانئ والمطارات اليمنية. وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية. ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عسكريا في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعد من بين الأسوأ عالميا، وفق الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260723/مجلس-التعاون-الخليجي-تهديدات-باب-المندب-تستوجب-موقفا-دوليا-حازما---1115425342.html

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