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"أنصار الله" تتوعد السعودية بـ"التصعيد" ردا على الغارات الجوية على الحديدة

"أنصار الله" تتوعد السعودية بـ"التصعيد" ردا على الغارات الجوية على الحديدة

سبوتنيك عربي

توعّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود "التحالف العربي" في اليمن، بالرد على غارات جوية نفذتها على مدينة الحديدة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة "سبأ" للأنباء: "بالخطوة التي أقدمت عليها السعودية باستهداف محافظة الحديدة، تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة".وتابعت: "بدلًا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكبت السعودية حماقة كبرى ستكلّفها الكثير"، محمّلة السعودية ما وصفتها بـ"التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة".ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد ساعات من إعلانها تعرض منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة لسلسلة غارات جوية سعودية، مشيرة إلى إصابة امرأة إثر قصف جوي استهدف جزيرة "كمران" في مديرية الصليف، على حد قولها.في المقابل، أعلن "التحالف العربي"، في بيان له، استهداف مواقع عسكرية للجماعة في محافظة الحديدة، مضيفًا أن "الأهداف التي تم تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر"، لكنه نفى اتهامه بشن هجوم على ميناء الحديدة.وجاءت التطورات بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ "مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".فيما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متوعداً بالرد بقوة على أي تهديدات لـ "أنصار الله"، نافياً فرض التحالف حصاراً على الموانئ والمطارات اليمنية.وفي 16 يوليو/ تموز الجاري، هدد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، التي تقود "التحالف العربي" في اليمن، "حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة"، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن من التحالف، معلنًا "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، معتبرًا أنه "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل

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