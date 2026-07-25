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"أنصار الله" تتوعد السعودية بـ"التصعيد" ردا على الغارات الجوية على الحديدة
"أنصار الله" تتوعد السعودية بـ"التصعيد" ردا على الغارات الجوية على الحديدة
سبوتنيك عربي
توعّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود "التحالف العربي" في اليمن، بالرد على غارات جوية نفذتها على مدينة الحديدة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T05:14+0000
2026-07-25T05:15+0000
أخبار اليمن الأن
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وقالت "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة "سبأ" للأنباء: "بالخطوة التي أقدمت عليها السعودية باستهداف محافظة الحديدة، تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة".وتابعت: "بدلًا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكبت السعودية حماقة كبرى ستكلّفها الكثير"، محمّلة السعودية ما وصفتها بـ"التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة".ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد ساعات من إعلانها تعرض منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة لسلسلة غارات جوية سعودية، مشيرة إلى إصابة امرأة إثر قصف جوي استهدف جزيرة "كمران" في مديرية الصليف، على حد قولها.في المقابل، أعلن "التحالف العربي"، في بيان له، استهداف مواقع عسكرية للجماعة في محافظة الحديدة، مضيفًا أن "الأهداف التي تم تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر"، لكنه نفى اتهامه بشن هجوم على ميناء الحديدة.وجاءت التطورات بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ "مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".فيما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متوعداً بالرد بقوة على أي تهديدات لـ "أنصار الله"، نافياً فرض التحالف حصاراً على الموانئ والمطارات اليمنية.وفي 16 يوليو/ تموز الجاري، هدد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، التي تقود "التحالف العربي" في اليمن، "حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة"، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن من التحالف، معلنًا "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، معتبرًا أنه "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل
https://sarabic.ae/20260723/أنصار-الله-تحدد-شرطين-لإنهاء-التصعيد-مع-السعودية-1115450869.html
https://sarabic.ae/20260724/التحالف-العربي-بقيادة-السعودية-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-لـأنصار-الله-في-الحديدة-1115483452.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم العربي

"أنصار الله" تتوعد السعودية بـ"التصعيد" ردا على الغارات الجوية على الحديدة

05:14 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 25.07.2026)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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توعّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية التي تقود "التحالف العربي" في اليمن، بالرد على غارات جوية نفذتها على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.
وقالت "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة "سبأ" للأنباء: "بالخطوة التي أقدمت عليها السعودية باستهداف محافظة الحديدة، تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة".

وأضافت: "نعلن أن هذه الجرائم الأخيرة لن تمر دون عقاب. إن مبدأ الردع الذي أرساها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة واضح وثابت".

وتابعت: "بدلًا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكبت السعودية حماقة كبرى ستكلّفها الكثير"، محمّلة السعودية ما وصفتها بـ"التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة".

واتهمت "أنصار الله"، السعودية بـ"مهاجمة أهداف مدنية" في الحديدة وجزيرة "كامران"، بما في ذلك ميناء الحديدة، ووعدت بمهاجمة المواني السعودية ردًا على ذلك.

ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد ساعات من إعلانها تعرض منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة لسلسلة غارات جوية سعودية، مشيرة إلى إصابة امرأة إثر قصف جوي استهدف جزيرة "كمران" في مديرية الصليف، على حد قولها.
في المقابل، أعلن "التحالف العربي"، في بيان له، استهداف مواقع عسكرية للجماعة في محافظة الحديدة، مضيفًا أن "الأهداف التي تم تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر"، لكنه نفى اتهامه بشن هجوم على ميناء الحديدة.
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وتأتي الغارات الجوية للتحالف، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، قالت إنهما "خالفتا قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية"، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.

وجاءت التطورات بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ "مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".
فيما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متوعداً بالرد بقوة على أي تهديدات لـ "أنصار الله"، نافياً فرض التحالف حصاراً على الموانئ والمطارات اليمنية.
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وفي 16 يوليو/ تموز الجاري، هدد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، التي تقود "التحالف العربي" في اليمن، "حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة"، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن من التحالف، معلنًا "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، معتبرًا أنه "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية
"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل
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