https://sarabic.ae/20260723/أنصار-الله-تحدد-شرطين-لإنهاء-التصعيد-مع-السعودية-1115450869.html

"أنصار الله" تحدد شرطين لإنهاء التصعيد مع السعودية

"أنصار الله" تحدد شرطين لإنهاء التصعيد مع السعودية

سبوتنيك عربي

أعلن قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الخميس، شرطين لإنهاء تصعيد جماعته ضد السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، على خلفية قرار... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T22:40+0000

2026-07-23T22:40+0000

2026-07-23T22:40+0000

أنصار الله

السعودية

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وقال عضو وفد "أنصار الله" المفاوض وعضو المكتب السياسي للجماعة، عبد الملك العجري، عبر منصة "إكس": "بإمكان السعودية تجنيب نفسها تبعات الأزمة في اليمن بشرطين: الأول إعلان الانسحاب من اليمن، والثاني تقديم تعويضات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب".وأضاف أن الجماعة تحمل السعودية مسؤولية استمرار الأزمة، متهماً إياها بالسيطرة على القرار في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وعلى الثروات الوطنية، وفرض حصار على اليمن.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر. وقالت الجماعة إن السفينتين خالفتا قرارها بحظر الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ "مواجهة الحصار بالحصار"، مهدداً بـ "مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية سفن التحالف في باب المندب، متوعداً بالرد بقوة على أي تهديدات من "أنصار الله"، نافياً فرض التحالف حصاراً على الموانئ والمطارات اليمنية.وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، قد هدد، الخميس الماضي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها.وسبق ذلك إعلان جماعة "أنصار الله"، الاثنين الماضي، مهاجمة مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بعد ساعات من غارات جوية على مطار صنعاء الدولي (وسط اليمن)، قبل وصول طائرة إيرانية تقل وفداً للجماعة قادماً من طهران، هبطت لاحقاً في مطار الحديدة الدولي (غربي البلاد).ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، إذ يمنح تصاريح لجميع الرحلات الجوية، بما فيها رحلات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية.وتشترط جماعة "أنصار الله" على السعودية، لتحقيق السلام، إعلان وقف العمليات العسكرية للتحالف، ورفع القيود المفروضة على المطارات والموانئ التي تديرها الجماعة، وانسحاب قوات التحالف بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الحرب المتعلقة بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما دمرته العمليات العسكرية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد الهدنة، التي استمرت ستة أشهر، وتوسيعها.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف المجالات، وتسببت في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط اليمن وشماله، من بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر عام 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار، فيما بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260723/الأمم-المتحدة-تحذر-من-اتساع-الصراع-في-اليمن-بعد-استئناف-هجمات-أنصار-الله-البحرية-1115450622.html

https://sarabic.ae/20260723/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-نفطيتين-سعوديتين-1115425130.html

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أنصار الله, السعودية