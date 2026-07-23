https://sarabic.ae/20260723/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-نفطيتين-سعوديتين-1115425130.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة سفينتين نفطيتين تابعتين للسعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأشار إلى أنهما خالفت قرار... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T05:09+0000

2026-07-23T05:09+0000

2026-07-23T05:26+0000

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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين اسمهما (إنسيليا) و(ليلى) خالفتا قرار الحظر في البحر الأحمر".وأضاف: "وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة".وحذر المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، السعودية، بالقول إن "القوات المسلحة ستقابل أي حماقة أو عدوان يستهدف به البلد بعملياتٍ كبيرةٍ في عمق أراضيها".وكان قد أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أن السفينة "إنسيليا" (ENCELIA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها."أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعودية"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html

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