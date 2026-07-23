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"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة سفينتين نفطيتين تابعتين للسعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأشار إلى أنهما خالفت قرار... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T05:09+0000
2026-07-23T05:26+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين اسمهما (إنسيليا) و(ليلى) خالفتا قرار الحظر في البحر الأحمر".وأضاف: "وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة".وحذر المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، السعودية، بالقول إن "القوات المسلحة ستقابل أي حماقة أو عدوان يستهدف به البلد بعملياتٍ كبيرةٍ في عمق أراضيها".وكان قد أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أن السفينة "إنسيليا" (ENCELIA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها."أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعودية"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم, العالم العربي
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين

05:09 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 05:26 GMT 23.07.2026)
© Photoتحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة سفينتين نفطيتين تابعتين للسعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأشار إلى أنهما خالفت قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين اسمهما (إنسيليا) و(ليلى) خالفتا قرار الحظر في البحر الأحمر".

وأوضح أن "العملية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة"، مؤكداً "تحقيق إصابة دقيقة تسببت في نشوب حريق".

وأضاف: "وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة".

وأكد أن "القواتِ المسلحةَ ستواصل عملياتِها البحريةَ ضد السعودية لفرض معادلة (الحصار بالحصار)".

وحذر المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، السعودية، بالقول إن "القوات المسلحة ستقابل أي حماقة أو عدوان يستهدف به البلد بعملياتٍ كبيرةٍ في عمق أراضيها".
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
"أنصار الله" اليمنية تعزو حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية إلى تجاهل مطالبها
20 يوليو, 14:32 GMT
وكان قد أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أن السفينة "إنسيليا" (ENCELIA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الاستهدافات، تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة السفن التجارية وأطقمها.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.
ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
"أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعودية
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
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