https://sarabic.ae/20260724/التحالف-العربي-بقيادة-السعودية-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-لـأنصار-الله-في-الحديدة-1115483452.html

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في الحديدة

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في الحديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T21:59+0000

2026-07-24T21:59+0000

2026-07-24T22:04+0000

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أنصار الله

السعودية

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "نفذنا عملية رد عسكري متناسب استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" "استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري في أحد أهم الممرات المائية الدولية".وأوضح أن ميناء الحديدة وجميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، إضافة إلى الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" ما زالوا يرفضون تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، قالت إنهما "خالفتا" قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره.فيما أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في باب المندب، متوعدًا بالرد بقوة على أي تهديدات لـ"أنصار الله"، نافيًا فرض التحالف حصارًا على المواني والمطارات اليمنية.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، هدد الخميس الماضي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها.وسبق ذلك، يوم الاثنين الماضي، إعلان "أنصار الله" مهاجمة مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من غارات جوية على مطار صنعاء الدولي (وسط اليمن)، قبل وصول طائرة إيرانية تقل وفداً للجماعة قادمة من طهران، لتهبط عقب ذلك في مطار الحديدة الدولي (غربي البلاد).ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.وتشترط "أنصار الله" على السعودية، لتحقيق السلام، إعلان وقف العمليات العسكرية للتحالف، ورفع قيوده على المطارات والمواني التي تديرها الجماعة، وانسحاب قواته بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما خلفته عملياته العسكرية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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