التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في الحديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260724/التحالف-العربي-بقيادة-السعودية-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-لـأنصار-الله-في-الحديدة-1115483452.html
التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في الحديدة
التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في الحديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T21:59+0000
2026-07-24T22:04+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898666_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7a53bce76fd14bc0383195050f344546.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "نفذنا عملية رد عسكري متناسب استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" "استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري في أحد أهم الممرات المائية الدولية".وأوضح أن ميناء الحديدة وجميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، إضافة إلى الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" ما زالوا يرفضون تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، قالت إنهما "خالفتا" قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره.فيما أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في باب المندب، متوعدًا بالرد بقوة على أي تهديدات لـ"أنصار الله"، نافيًا فرض التحالف حصارًا على المواني والمطارات اليمنية.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، هدد الخميس الماضي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها.وسبق ذلك، يوم الاثنين الماضي، إعلان "أنصار الله" مهاجمة مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من غارات جوية على مطار صنعاء الدولي (وسط اليمن)، قبل وصول طائرة إيرانية تقل وفداً للجماعة قادمة من طهران، لتهبط عقب ذلك في مطار الحديدة الدولي (غربي البلاد).ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.وتشترط "أنصار الله" على السعودية، لتحقيق السلام، إعلان وقف العمليات العسكرية للتحالف، ورفع قيوده على المطارات والمواني التي تديرها الجماعة، وانسحاب قواته بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما خلفته عملياته العسكرية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260723/أنصار-الله-تحدد-شرطين-لإنهاء-التصعيد-مع-السعودية-1115450869.html
https://sarabic.ae/20260724/أنصار-الله-تؤكد-استمرار-الملاحة-في-باب-المندب-وتنفي-فرض-إغلاق-شامل-1115473650.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898666_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9171438ccbb429558b21694fa74b8a86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في الحديدة

21:59 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 22:04 GMT 24.07.2026)
© Photo / Public domain/U.S. Navyطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-35 إس" (F-35C)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-35 إس (F-35C) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Photo / Public domain/U.S. Navy
تابعنا عبر
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات مرتبطة بالملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "نفذنا عملية رد عسكري متناسب استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" "استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري في أحد أهم الممرات المائية الدولية".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
"أنصار الله" تحدد "شرطين" لإنهاء التصعيد مع السعودية
أمس, 22:40 GMT
وأوضح أن ميناء الحديدة وجميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، إضافة إلى الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" ما زالوا يرفضون تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي.
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، قالت إنهما "خالفتا" قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره.
فيما أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في باب المندب، متوعدًا بالرد بقوة على أي تهديدات لـ"أنصار الله"، نافيًا فرض التحالف حصارًا على المواني والمطارات اليمنية.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، هدد الخميس الماضي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها.
وأعلن الحوثي "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، معتبراً أنه "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد، مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة".
وسبق ذلك، يوم الاثنين الماضي، إعلان "أنصار الله" مهاجمة مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من غارات جوية على مطار صنعاء الدولي (وسط اليمن)، قبل وصول طائرة إيرانية تقل وفداً للجماعة قادمة من طهران، لتهبط عقب ذلك في مطار الحديدة الدولي (غربي البلاد).
ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
وتشترط "أنصار الله" على السعودية، لتحقيق السلام، إعلان وقف العمليات العسكرية للتحالف، ورفع قيوده على المطارات والمواني التي تديرها الجماعة، وانسحاب قواته بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما خلفته عملياته العسكرية.
الوطن العربي - مضيق باب المندب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل
15:13 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала