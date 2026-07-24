https://sarabic.ae/20260724/انفجارات-تهز-مدينة-الحديدة-اليمنية-وسط-تقارير-عن-غارات-جوية--1115481436.html
انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية
انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية
سبوتنيك عربي
أفاد سكان محليون، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، وسط أنباء... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T20:33+0000
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وأكد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك"، أن مقاتلات سعودية تنفذ 5 غارات جوية على مناطق متفرقة في مدينة الحديدة غربي اليمن .وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الخميس، استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بعد أيام من إعلانها فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية. وفي المقابل، أعلن التحالف العربي اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متعهدًا بالرد على أي تهديدات، مع نفيه فرض حصار على الموانئ والمطارات اليمنية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عسكريا في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعد من بين الأسوأ عالميا، وفق الأمم المتحدة.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
انفجارات تهز مدينة الحديدة اليمنية وسط تقارير عن غارات جوية
أفاد سكان محليون، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، وسط أنباء عن تنفيذ غارات جوية، بحسب ما ذكرت قناة "نافذة اليمن".
وأكد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك"، أن مقاتلات سعودية تنفذ 5 غارات جوية على مناطق متفرقة في مدينة الحديدة غربي اليمن
.
وأكدت مصادر لقناة "العربية" انفجار مخازن أسلحة في مدينة الحديدة.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية
أعلنت، أمس الخميس، استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بعد أيام من إعلانها فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية.
وفي المقابل، أعلن التحالف العربي اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متعهدًا بالرد على أي تهديدات، مع نفيه فرض حصار على الموانئ والمطارات اليمنية.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية
عسكريا في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعد من بين الأسوأ عالميا، وفق الأمم المتحدة.