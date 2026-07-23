https://sarabic.ae/20260723/ترامب-الاتفاق-مع-السعودية-يظل-مشروطا-بالكامل-بانضمامها-لاتفاقيات-أبراهام-1115437219.html
ترامب: الاتفاق مع السعودية يظل مشروطا بالكامل بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
ترامب: الاتفاق مع السعودية يظل مشروطا بالكامل بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية لا تزال مشروطة تمامًا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T12:11+0000
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السعودية
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وقال ترامب: "اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريا بالاستخدام المدني للطاقة النووية... ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام".أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية جديدة من شأنها أن توفر للمملكة القدرة على تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي المدني.وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان رسميًا اتفاقية التعاون النووي، والمعروفة باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب ما وصفته إدارة ترامب بأنه "اتفاقية ضمانات ثنائية".ووفقاً للتفاصيل المعلنة، يمنح اتفاق "123" (المعروف رسميًا في التشريع الأمريكي باسم "اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية") الإطار القانوني والتنظيمي اللازم للشركات الأمريكية للمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة لتطويره كجزء أساسي من خططها الطموحة لتنويع مصادر الطاقة.
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الاتفاق مع السعودية يظل مشروطا بالكامل بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
12:11 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 23.07.2026)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية لا تزال مشروطة تمامًا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال ترامب: "اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريا بالاستخدام المدني للطاقة النووية... ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام".
وأوضح أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم.
أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية جديدة من شأنها أن توفر للمملكة القدرة على تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي المدني.
وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان رسميًا اتفاقية التعاون النووي، والمعروفة باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب ما وصفته إدارة ترامب بأنه "اتفاقية ضمانات ثنائية".
قال رايت في بيان: "تعكس هذه الاتفاقيات التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج. ونؤكد لكم أن هذه الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، والمصممين هنا في الولايات المتحدة".
ووفقاً للتفاصيل المعلنة، يمنح اتفاق "123" (المعروف رسميًا في التشريع الأمريكي باسم "اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية") الإطار القانوني والتنظيمي اللازم للشركات الأمريكية للمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة لتطويره كجزء أساسي من خططها الطموحة لتنويع مصادر الطاقة.