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مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
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نبض افريقيا
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29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
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الحدث من سبوتنيك
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هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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السعودية: المملكة تتخذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي
السعودية: المملكة تتخذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي
سبوتنيك عربي
شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على أن البلاد ستتخذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T15:39+0000
2026-07-21T15:39+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تركي المالكي، أن "القيادة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام (1982م) لحماية سفننا البحرية بمضيق باب المندب".وأوضح المالكي أن "الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية والسردية الحوثية بشأن الحصار مضللة".وأوضح أنه "تم دخول أكثر من (300) سفينة تجارية إلى موانئ (الحديدة، الصليف ورأس عيسى) خلال النصف الأول من العام (2026)، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء والمليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وكذلك هي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار".وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا واسعًا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سُجلت انفجارات جديدة في بندر عباس وبندر لنكه بمحافظة هرمزغان، بالتزامن مع تقارير عن غارات أمريكية على مواقع جنوب شرقي إيران.وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
https://sarabic.ae/20260721/الكويت-الهجوم-الإيراني-أدى-لحرائق-وأضرار-جسيمة-بمنشآت-حيوية-في-انتهاك-صارخ-لسيادة-البلاد-1115379358.html
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السعودية, العالم العربي, الأخبار
السعودية, العالم العربي, الأخبار

السعودية: المملكة تتخذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي

15:39 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على أن البلاد ستتخذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تركي المالكي، أن "القيادة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام (1982م) لحماية سفننا البحرية بمضيق باب المندب".
وأوضح المالكي أن "الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية والسردية الحوثية بشأن الحصار مضللة".
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14:40 GMT
وأوضح أنه "تم دخول أكثر من (300) سفينة تجارية إلى موانئ (الحديدة، الصليف ورأس عيسى) خلال النصف الأول من العام (2026)، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء والمليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وكذلك هي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار".
وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا واسعًا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سُجلت انفجارات جديدة في بندر عباس وبندر لنكه بمحافظة هرمزغان، بالتزامن مع تقارير عن غارات أمريكية على مواقع جنوب شرقي إيران.
وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
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