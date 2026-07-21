https://sarabic.ae/20260721/الكويت-الهجوم-الإيراني-أدى-لحرائق-وأضرار-جسيمة-بمنشآت-حيوية-في-انتهاك-صارخ-لسيادة-البلاد-1115379358.html
الكويت: حرائق وأضرار جسيمة بمنشآت حيوية جراء الهجوم الإيراني
الكويت: حرائق وأضرار جسيمة بمنشآت حيوية جراء الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أدان مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الضربات الإيرانية على أراضي الكويت، مؤكدا أن الهجوم طال محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T14:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء الكويتي إعرابه عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة قطر والأردن "في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها".وأكد المجلس "تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها جميع إجراءاتها للتعامل مع تداعيات هذه الاعتداءات".ومن جانبه، شدد الجيش الكويتي على أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.وقالت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة بشأن التطورات الأمنية.وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا واسعًا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سُجلت انفجارات جديدة في بندر عباس وبندر لنكه بمحافظة هرمزغان، بالتزامن مع تقارير عن غارات أمريكية على مواقع جنوب شرقي إيران.وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
https://sarabic.ae/20260721/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-في-البحرين-والكويت-والأردن-1115364684.html
https://sarabic.ae/20260720/الجيش-الكويتي-الدفاعات-الجوية-تتصدى-لهجمات-صاروخية-ومسيّرات-إيرانية-1115357247.html
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الكويت, العالم العربي, الأخبار
الكويت, العالم العربي, الأخبار
الكويت: حرائق وأضرار جسيمة بمنشآت حيوية جراء الهجوم الإيراني
14:40 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 14:52 GMT 21.07.2026)
أدان مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الضربات الإيرانية على أراضي الكويت، مؤكدا أن الهجوم طال محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء الكويتي إعرابه عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة قطر والأردن "في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها".
وأكد المجلس "تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها جميع إجراءاتها للتعامل مع تداعيات هذه الاعتداءات".
ومن جانبه، شدد الجيش الكويتي على أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.
ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة بشأن التطورات الأمنية.
وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا واسعًا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سُجلت انفجارات جديدة في بندر عباس وبندر لنكه بمحافظة هرمزغان
، بالتزامن مع تقارير عن غارات أمريكية على مواقع جنوب شرقي إيران.
وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية
بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.