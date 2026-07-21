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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T06:20+0000
2026-07-21T06:20+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "ناقلتي نفط مخالفتين تعرضتا لانفجار أدى إلى اندلاع حريق واسع فيهما وتوقفهما"، موضحا أنهما حاولتا عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز بناءً على معلومات مضللة من الجيش الأمريكي.ودعا البيان شركات الشحن البحري إلى تجنب ما وصفه بـ"المسارات الخطرة والملوثة"، وعدم الاعتماد على توجيهات الجيش الأمريكي حفاظاً على سلامة السفن وأطقمها.وأضاف الحرس الثوري، أن قواته استهدفت، خلال العملية، منظومة دفاع جوي ورادارًا أمريكيين في منطقة المحرق بالبحرين، إلى جانب منظومة "باتريوت" في الرفاع، مدعياً تدميرها بالكامل.كما أعلن استهداف موقع رادار بعيد المدى، ومركز اتصالات، ومنظومات استقبال فضائي، ورادار للدفاع الصاروخي تابع للقوات الأمريكية في الكويت، إضافة إلى إصابة حظيرة لطائرات "MQ-9" المسيّرة في قاعدة علي السالم، وتدمير أو إلحاق أضرار بعدد من الطائرات المسيّرة.وتابع البيان أن الهجمات شملت أيضًا قاعدة أحمد الجابر في الكويت، حيث قال إنه تم تدمير رادار إنذار مبكر، ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي، ورادار من طراز "FPS-117"، ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، ومنظومة اتصالات فضائية تابعة للقوات الأمريكية.وفي الأردن، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية، مدعيًا تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة مقاتلة من طراز "F-15" داخل ملجئها.واختتم الحرس الثوري بيانه بالقول إن المنطقة "ليست مكاناً للمعتدين الأمريكيين"، داعياً القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة "لتجنب المزيد من الخسائر".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260721/قطر-تصعد-ضد-إيران-شكوى-في-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-ومطالبة-بالتعويض-1115359711.html
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https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن, البحرين, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن, البحرين, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن

06:20 GMT 21.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "ناقلتي نفط مخالفتين تعرضتا لانفجار أدى إلى اندلاع حريق واسع فيهما وتوقفهما"، موضحا أنهما حاولتا عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز بناءً على معلومات مضللة من الجيش الأمريكي.
ودعا البيان شركات الشحن البحري إلى تجنب ما وصفه بـ"المسارات الخطرة والملوثة"، وعدم الاعتماد على توجيهات الجيش الأمريكي حفاظاً على سلامة السفن وأطقمها.
الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
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وأضاف الحرس الثوري، أن قواته استهدفت، خلال العملية، منظومة دفاع جوي ورادارًا أمريكيين في منطقة المحرق بالبحرين، إلى جانب منظومة "باتريوت" في الرفاع، مدعياً تدميرها بالكامل.
كما أعلن استهداف موقع رادار بعيد المدى، ومركز اتصالات، ومنظومات استقبال فضائي، ورادار للدفاع الصاروخي تابع للقوات الأمريكية في الكويت، إضافة إلى إصابة حظيرة لطائرات "MQ-9" المسيّرة في قاعدة علي السالم، وتدمير أو إلحاق أضرار بعدد من الطائرات المسيّرة.
وتابع البيان أن الهجمات شملت أيضًا قاعدة أحمد الجابر في الكويت، حيث قال إنه تم تدمير رادار إنذار مبكر، ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي، ورادار من طراز "FPS-117"، ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، ومنظومة اتصالات فضائية تابعة للقوات الأمريكية.
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وفي الأردن، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية، مدعيًا تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة مقاتلة من طراز "F-15" داخل ملجئها.
واختتم الحرس الثوري بيانه بالقول إن المنطقة "ليست مكاناً للمعتدين الأمريكيين"، داعياً القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة "لتجنب المزيد من الخسائر".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
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وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.
وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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