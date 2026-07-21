https://sarabic.ae/20260721/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استكمال-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115358584.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T03:26+0000
2026-07-21T03:26+0000
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وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية بدء جولة جديدة من العمليات العسكرية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن حملة دخلت يومها العاشر، وشملت أهدافًا في جنوب شرقي إيران، بينها مواقع في مدينتي كنارك وتشابهار.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت الكويت تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت نجمت عن عمليات اعتراض للأهداف المعادية.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية
المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.
وأضافت أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مطلع مايو في تأمين مرور نحو 900 سفينة تجارية، ونقل ما يقارب 450 مليون برميل من النفط.
وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية بدء جولة جديدة من العمليات العسكرية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن حملة دخلت يومها العاشر، وشملت أهدافًا في جنوب شرقي إيران، بينها مواقع في مدينتي كنارك وتشابهار.
وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت الكويت تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت نجمت عن عمليات اعتراض للأهداف المعادية.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.