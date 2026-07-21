https://sarabic.ae/20260721/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استكمال-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115358584.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T03:26+0000

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وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية بدء جولة جديدة من العمليات العسكرية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن حملة دخلت يومها العاشر، وشملت أهدافًا في جنوب شرقي إيران، بينها مواقع في مدينتي كنارك وتشابهار.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت الكويت تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت نجمت عن عمليات اعتراض للأهداف المعادية.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html

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