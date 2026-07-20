https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html
14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
دوّى 14 انفجارًا خلال الساعات الأخيرة في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكر التلفزيون الإيراني أن أربع غارات أمريكية استهدفت المدينتين، دون إعلان رسمي عن وقوع خسائر أو الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ العمليات عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وأضافت أن الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.وتدخل الضربات الأمريكية، اليوم، يومها العاشر على التوالي، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، بالتزامن مع هجمات متبادلة في محيط الخليج ومضيق هرمز.وتؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية الملاحة الدولية، بينما تتوعد طهران بالرد على الهجمات، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260720/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115355994.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
دوّى 14 انفجارًا خلال الساعات الأخيرة في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وذكر التلفزيون الإيراني أن أربع غارات أمريكية استهدفت المدينتين، دون إعلان رسمي عن وقوع خسائر أو الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ العمليات عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأضافت أن الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وتدخل الضربات الأمريكية، اليوم، يومها العاشر على التوالي، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، بالتزامن مع هجمات متبادلة في محيط الخليج ومضيق هرمز.
وتؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية الملاحة الدولية، بينما تتوعد طهران بالرد على الهجمات، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.