https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html

14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران

14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران

سبوتنيك عربي

دوّى 14 انفجارًا خلال الساعات الأخيرة في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وذكر التلفزيون الإيراني أن أربع غارات أمريكية استهدفت المدينتين، دون إعلان رسمي عن وقوع خسائر أو الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ العمليات عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وأضافت أن الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.وتدخل الضربات الأمريكية، اليوم، يومها العاشر على التوالي، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، بالتزامن مع هجمات متبادلة في محيط الخليج ومضيق هرمز.وتؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية الملاحة الدولية، بينما تتوعد طهران بالرد على الهجمات، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.

https://sarabic.ae/20260720/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115355994.html

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