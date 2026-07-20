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14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
دوّى 14 انفجارًا خلال الساعات الأخيرة في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T21:28+0000
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وذكر التلفزيون الإيراني أن أربع غارات أمريكية استهدفت المدينتين، دون إعلان رسمي عن وقوع خسائر أو الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ العمليات عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وأضافت أن الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.وتدخل الضربات الأمريكية، اليوم، يومها العاشر على التوالي، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، بالتزامن مع هجمات متبادلة في محيط الخليج ومضيق هرمز.وتؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية الملاحة الدولية، بينما تتوعد طهران بالرد على الهجمات، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260720/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115355994.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

14 انفجارا يهز كنارك وتشابهار مع بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات على إيران

21:28 GMT 20.07.2026
© Sputnikانفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik
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دوّى 14 انفجارًا خلال الساعات الأخيرة في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وذكر التلفزيون الإيراني أن أربع غارات أمريكية استهدفت المدينتين، دون إعلان رسمي عن وقوع خسائر أو الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ العمليات عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأضافت أن الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وتدخل الضربات الأمريكية، اليوم، يومها العاشر على التوالي، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، بالتزامن مع هجمات متبادلة في محيط الخليج ومضيق هرمز.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات على إيران
21:20 GMT
وتؤكد الولايات المتحدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية الملاحة الدولية، بينما تتوعد طهران بالرد على الهجمات، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
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