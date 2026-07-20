https://sarabic.ae/20260720/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115355994.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات على إيران

القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، بدء جولة جديدة من الضربات على إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T21:20+0000

2026-07-20T21:20+0000

2026-07-20T21:59+0000

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وقالت القيادة المركزية "سنتكوم"، في بيان: "بدأت القوات الأمريكية اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، جولة جديدة من الضربات على إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة.وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الأحد، عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة آخر شمالي العراق خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية.كما أردفت "سنتكوم" أنه بعد الإعلان عن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وفقدان آخر في الأردن، عقب هجوم إيراني وقع في 17 يوليو/تموز، وبعد عملية بحث مكثفة، عثر أفراد من الجيش الأمريكي على رفات مجهولة الهوية في الموقع، فيما لا تزال عملية الفحص والتحقق من هوية الرفات جارية.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية. وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.

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