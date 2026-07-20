https://sarabic.ae/20260720/ترامب-يتوعد-إيران-بدفع-أضعاف-الثمن-مقابل-كل-جندي-أمريكي-تقتله-1115351711.html

ترامب يتوعد إيران بدفع أضعاف الثمن مقابل كل جندي أمريكي تقتله

ترامب يتوعد إيران بدفع أضعاف الثمن مقابل كل جندي أمريكي تقتله

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T18:11+0000

2026-07-20T18:11+0000

2026-07-20T18:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

دونالد ترامب

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ونشر ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. تم توجيه هذا الأمر إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كاين، وإلى جميع قادة الجيش".وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الأحد، عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة آخر شمالي العراق خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية.واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي

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