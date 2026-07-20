https://sarabic.ae/20260720/ترامب-يتوعد-إيران-بدفع-أضعاف-الثمن-مقابل-كل-جندي-أمريكي-تقتله-1115351711.html
ترامب يتوعد إيران بدفع أضعاف الثمن مقابل كل جندي أمريكي تقتله
ترامب يتوعد إيران بدفع أضعاف الثمن مقابل كل جندي أمريكي تقتله
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T18:11+0000
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ونشر ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. تم توجيه هذا الأمر إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كاين، وإلى جميع قادة الجيش".وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الأحد، عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة آخر شمالي العراق خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية.واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي
https://sarabic.ae/20260719/ترامب-المنطقة-قد-تنزلق-إلى-صراع-أوسع-نطاقا-إذا-لم-يتم-ردع-إيران-1115318941.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
ترامب يتوعد إيران بدفع أضعاف الثمن مقابل كل جندي أمريكي تقتله
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة.
ونشر ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. تم توجيه هذا الأمر إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كاين، وإلى جميع قادة الجيش".
وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الأحد، عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة آخر شمالي العراق خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية.
كما أردفت "سنتكوم" أنه بعد الإعلان عن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وفقدان آخر في الأردن، عقب هجوم إيراني وقع في 17 يوليو/تموز، وبعد عملية بحث مكثفة، عثر أفراد من الجيش الأمريكي على رفات مجهولة الهوية في الموقع، فيما لا تزال عملية الفحص والتحقق من هوية الرفات جارية.
واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.