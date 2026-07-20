https://sarabic.ae/20260720/إعلام-سماع-دوي-انفجار-في-شيراز-الإيرانية-وأنباء-أولية-عن-هجوم-جوي-1115347699.html

إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي

إعلام: سماع دوي انفجار في شيراز الإيرانية وأنباء أولية عن هجوم جوي

سبوتنيك عربي

هزّ دوي انفجار، اليوم الاثنين، أجزاء من مدينة شيراز جنوبي إيران، وسط تقارير أولية عن تعرض أحد المواقع داخل المدينة لهجوم جوي. 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T15:01+0000

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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سكان محليين أنهم سمعوا الانفجار في المنطقة الشمالية الغربية من شيراز، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد باستهداف أحد المواقع داخل المدينة.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "المرحلة الأولى من الهجوم استهدفت مباني تخزين وإصلاح الطائرات المسيرة التابعة للقوات الأمريكية في مطار الصخير في البحرين"، مدّعيًا تدميرها.وأشار البيان إلى أن "المرحلة الثالثة استهدفت مباني الإقامة والدعم والتجهيز الخاصة بالقوات البحرية الأمريكية في قاعدة عريفجان في الكويت"، مؤكدا تدميرها بالكامل.كما أكد الحرس الثوري أن "هذه الهجمات تأتي في إطار مبدأ "العين بالعين" وردًا على ما اعتبره اعتداءات أمريكية"، متوعدا بمواصلة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد القوات الأمريكية، ومعتبرًا أن قدراته العسكرية ستظل مستمرة مهما طال أمد الحرب.وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن قواتها قامت، بتنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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