https://sarabic.ae/20260720/إيران-تعلن-إطلاق-موجة-صاروخية-جديدة-من-محافظة-لرستان-باتجاه-أهداف-معادية-1115335161.html

إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان باتجاه أهداف معادية

إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان باتجاه أهداف معادية

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية من محافظة لرستان، الواقعة غربي إيران، باتجاه أهداف معادية، في أحدث تطور... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وذكرت الوكالة أن "موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية أُطلقت من لرستان باتجاه أهداف للعدو"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج الضربة.وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" استمرار تنفيذ الحصار البحري على إيران، مؤكدة إعادة توجيه ست سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى حتى 19 يوليو لضمان الامتثال لإجراءات الحصار، في إطار تصعيد عسكري تشارك فيه القوات البحرية الأميركية في المنطقة.ويشهد التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء الضربات الأميركية الأخيرة، إذ تواصل طهران تنفيذ هجمات صاروخية ردا على تلك العمليات، بينما تعزز واشنطن وجودها العسكري وتؤكد مواصلة عملياتها، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج.

https://sarabic.ae/20260720/سنتكوم-إعادة-توجيه-6-سفن-تجارية-وتعطيل-أخرى-ضمن-الحصار-البحري-على-إيران-1115335036.html

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