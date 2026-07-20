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"سنتكوم": إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل أخرى ضمن الحصار البحري على إيران
"سنتكوم": إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل أخرى ضمن الحصار البحري على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الأميركية تواصل تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة إعادة توجيه ست سفن... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T00:00+0000
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وقالت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بحارة البحرية الأميركية على متن المدمرة المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس جون فين" يواصلون أداء مهامهم بيقظة وتركيز، بينما تستمر القوات الأميركية في تنفيذ عمليات الحصار البحري على إيران.وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، تزامنًا مع تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في عدد من المدن، بينها كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسماع دوي انفجارات في تبريز وتشابهار وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني، وفق وسائل إعلام إيرانية.ويأتي التصعيد في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، بينما تؤكد طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20260719/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساعدة-في-تسوية-الخلافات-بين-إيران-والدول-العربية-1115334521.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
"سنتكوم": إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل أخرى ضمن الحصار البحري على إيران
00:00 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 00:11 GMT 20.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الأميركية تواصل تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة إعادة توجيه ست سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى لضمان الامتثال للإجراءات.
وقالت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بحارة البحرية الأميركية على متن المدمرة المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس جون فين" يواصلون أداء مهامهم بيقظة وتركيز، بينما تستمر القوات الأميركية في تنفيذ عمليات الحصار البحري على إيران.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه حتى 19 يوليو، جرى إعادة توجيه ست سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان الامتثال الكامل للحصار، في إطار العمليات الجارية في المنطقة
.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، تزامنًا مع تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في عدد من المدن، بينها كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسماع دوي انفجارات في تبريز وتشابهار وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني، وفق وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي التصعيد في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، بينما تؤكد طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية.