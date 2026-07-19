https://sarabic.ae/20260719/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساعدة-في-تسوية-الخلافات-بين-إيران-والدول-العربية-1115334521.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربية
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربية، واستضافة حوار بين الجانبين. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T22:05+0000
2026-07-19T22:05+0000
2026-07-19T22:06+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار إيران
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربية، واستضافة حوار بين الجانبين.وقال أليموف، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إن "روسيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى تسوية سلمية للخلافات، سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو بين الإيرانيين والعرب."وأضاف أن "موسكو ترحب بتوفير منصة للحوار العربي الإيراني، لكنها لا تعتزم فرض نفسها"، مشيرًا إلى أ، روسيا تجري اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسلام آباد والرياض وأنقرة.وأكد أن "الجهود الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لا تزال مستمرة."
https://sarabic.ae/20260719/الخارجية-الروسية-حق-إيران-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-يجب-ألا-يتعرض-لهجمات-من-الخارج-1115333993.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار إيران
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار إيران
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربية
22:05 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 22:06 GMT 19.07.2026)
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربية، واستضافة حوار بين الجانبين.
وقال أليموف، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إن "روسيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى تسوية سلمية للخلافات، سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو بين الإيرانيين والعرب
."
وأضاف أن "موسكو ترحب بتوفير منصة للحوار العربي الإيراني، لكنها لا تعتزم فرض نفسها"، مشيرًا إلى أ، روسيا تجري اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسلام آباد والرياض وأنقرة.
وأكد أن "الجهود الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لا تزال مستمرة."