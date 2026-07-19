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الخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج
الخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحق المشروع لإيران في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يجب ألا يتعرض لهجمات... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T19:23+0000
2026-07-19T19:23+0000
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وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الضربة التي استهدفت محطة دارخوين للطاقة النووية قيد الإنشاء في إيران: "إن ممارسة الحق المشروع للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بما فيها إيران، في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو حق تكفله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يجب ألا يكون موضع تشكيك أو يتعرض لهجمات من الخارج".وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن ما يستحق أشد الإدانة هو السهولة الساخرة التي تدرج بها المنشآت النووية ضمن قائمة الأهداف للضربات العسكرية من قبل المهاجمين، في انتهاك للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تتوقع أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وثّقت الضربة التي استهدفت محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في إيران، وأن تصدر تقييمًا بشأنها.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض الموقع المخصص لبناء محطة للطاقة النووية في دارخوين جنوب غربي البلاد لهجوم أميركي.
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدتين-أمريكيتين-في-الكويت-والجيش-الكويتي-يصدر-بيانا-1115318072.html
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روسيا, العالم, إيران

الخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج

19:23 GMT 19.07.2026
© Sputnik وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Sputnik
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحق المشروع لإيران في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج.
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الضربة التي استهدفت محطة دارخوين للطاقة النووية قيد الإنشاء في إيران: "إن ممارسة الحق المشروع للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بما فيها إيران، في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو حق تكفله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يجب ألا يكون موضع تشكيك أو يتعرض لهجمات من الخارج".
وأدانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اختيار المنشآت النووية في إيران كأهداف للهجمات، في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن ما يستحق أشد الإدانة هو السهولة الساخرة التي تدرج بها المنشآت النووية ضمن قائمة الأهداف للضربات العسكرية من قبل المهاجمين، في انتهاك للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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07:30 GMT
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تتوقع أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وثّقت الضربة التي استهدفت محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في إيران، وأن تصدر تقييمًا بشأنها.
وقالت زاخاروفا: "نبدأ من حقيقة أن قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلت الحادثة وستقدم تقييما غير متحيز، بما في ذلك من وجهة نظر الأضرار المباشرة لأنشطة التحقق التي نفذتها الوكالة، والتي تم تقويضها مرة أخرى بأكثر الطرق غير المبررة".
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض الموقع المخصص لبناء محطة للطاقة النووية في دارخوين جنوب غربي البلاد لهجوم أميركي.
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