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الخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج

الخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحق المشروع لإيران في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يجب ألا يتعرض لهجمات... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T19:23+0000

2026-07-19T19:23+0000

2026-07-19T19:23+0000

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وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الضربة التي استهدفت محطة دارخوين للطاقة النووية قيد الإنشاء في إيران: "إن ممارسة الحق المشروع للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بما فيها إيران، في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو حق تكفله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يجب ألا يكون موضع تشكيك أو يتعرض لهجمات من الخارج".وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن ما يستحق أشد الإدانة هو السهولة الساخرة التي تدرج بها المنشآت النووية ضمن قائمة الأهداف للضربات العسكرية من قبل المهاجمين، في انتهاك للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تتوقع أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وثّقت الضربة التي استهدفت محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في إيران، وأن تصدر تقييمًا بشأنها.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض الموقع المخصص لبناء محطة للطاقة النووية في دارخوين جنوب غربي البلاد لهجوم أميركي.

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