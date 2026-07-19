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الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت.. والجيش الكويتي يصدر بيانا
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت.. والجيش الكويتي يصدر بيانا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الكويت، مؤكدًا أن العملية جاءت "ردًا على العدوان... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T07:30+0000
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وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الهجمات استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري، إلى جانب رادار منظومة "باتريوت" ورادار جوي تابعين للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية".وأضاف البيان أن "قاعدة علي السالم الجوية، تُعدّ مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا"، واصفًا معسكر "العديري" بأنه "أحد أهم قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة ومركز رئيسي لإعادة تنظيم القوات".وأكد الجيش الإيراني أن استهداف القاعدتين جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان واستشهاد أبناء الوطن"، مشددًا على أنه سيواصل "الصمود في وجه أعداء إيران والإنسانية".وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان ناتجة عن عمليات الاعتراض.ودعت رئاسة الأركان الكويتية، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، دون أن تعلن عن وقوع خسائر أو أضرار.ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260718/التعاون-الخليجي-استهداف-إيران-للبنية-التحتية-في-الكويت-والبحرين-والأردن-جريمة-حرب-1115307008.html
https://sarabic.ae/20260716/طهران-تتهم-واشنطن-بإشعال-المنطقة-وتطالب-دول-الخليج-بمنع-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-1115254508.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت.. والجيش الكويتي يصدر بيانا

07:30 GMT 19.07.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الكويت، مؤكدًا أن العملية جاءت "ردًا على العدوان والهجمات، التي طالت الجسور والبنية التحتية والمناطق المدنية في إيران"، وفق تعبيره.
وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الهجمات استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري، إلى جانب رادار منظومة "باتريوت" ورادار جوي تابعين للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية".
وأضاف البيان أن "قاعدة علي السالم الجوية، تُعدّ مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا"، واصفًا معسكر "العديري" بأنه "أحد أهم قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة ومركز رئيسي لإعادة تنظيم القوات".
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
التعاون الخليجي: استهداف إيران للبنية التحتية في الكويت والبحرين والأردن "جريمة حرب"
أمس, 14:13 GMT
وأكد الجيش الإيراني أن استهداف القاعدتين جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان واستشهاد أبناء الوطن"، مشددًا على أنه سيواصل "الصمود في وجه أعداء إيران والإنسانية".

وفي المقابل، أعلن الجيش الكويتي، في بيان له، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان ناتجة عن عمليات الاعتراض.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران
16 يوليو, 17:29 GMT
ودعت رئاسة الأركان الكويتية، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، دون أن تعلن عن وقوع خسائر أو أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.

ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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