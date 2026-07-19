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الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت.. والجيش الكويتي يصدر بيانا

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت.. والجيش الكويتي يصدر بيانا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الكويت، مؤكدًا أن العملية جاءت "ردًا على العدوان... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T07:30+0000

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وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الهجمات استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري، إلى جانب رادار منظومة "باتريوت" ورادار جوي تابعين للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية".وأضاف البيان أن "قاعدة علي السالم الجوية، تُعدّ مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا"، واصفًا معسكر "العديري" بأنه "أحد أهم قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة ومركز رئيسي لإعادة تنظيم القوات".وأكد الجيش الإيراني أن استهداف القاعدتين جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان واستشهاد أبناء الوطن"، مشددًا على أنه سيواصل "الصمود في وجه أعداء إيران والإنسانية".وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان ناتجة عن عمليات الاعتراض.ودعت رئاسة الأركان الكويتية، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، دون أن تعلن عن وقوع خسائر أو أضرار.ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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