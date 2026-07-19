القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
04:15 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 19.07.2026)
© REUTERS U.S. Central Commandقذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026
© REUTERS U.S. Central Command
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.
وقالت "سنتكوم" في بيان: "أكملت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، جولة أخرى من الضربات ضد إيران، في 18 يوليو (تموز الجاري) الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)".
وأضافت: "وخلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأمريكية، نجحت قوات "سنتكوم" في استهداف مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، بالإضافة إلى القدرات البحرية ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك في إطار مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".
وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف قوات الحرس الثوري الإيراني، التي شنّت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن، في 17 يوليو (الجاري)".
وأوضحت "سنتكوم" أن "أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهم على أُهبة الاستعداد، في حالة تأهب قصوى، وتركيز عالٍ، وقوة ضاربة"، على حد قولها.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.