https://sarabic.ae/20260719/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115314775.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T00:10+0000
2026-07-19T00:10+0000
2026-07-19T00:10+0000
القيادة المركزية الأمريكية
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إيران
العالم
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وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن الليلة الماضية.وتأتي هذه العمليات بعد سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية، أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار في المعدات العسكرية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.وشهدت قاعدة "موفق السلطي" الجوية في منطقة الأزرق أعنف تلك الهجمات، حيث قُتل جنديان أمريكيان، وفُقد أحد أفراد الخدمة، فيما أُصيب أربعة آخرون، بعد استهداف القاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.كما تعرضت القاعدة نفسها لهجوم آخر قبل ذلك بيومين، أدى إلى إصابة نحو 20 جنديًا أمريكيًا، بينما تسببت هجمات أخرى في تضرر عدد من مروحيات "بلاك هوك" واستهداف منشآت عسكرية وسكنية داخل قواعد أمريكية في شرق الأردن.وترى واشنطن أن هذه الهجمات تعكس تصاعد قدرات إيران ووكلائها على استهداف القوات الأمريكية وتجاوز منظومات الدفاع الجوي، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260718/إعلام-هجمات-إيران-على-قواعد-أمريكية-في-الأردن-خلفت-قتلى-وأضرارا-واسعة-1115314588.html
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القيادة المركزية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
القيادة المركزية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية
في الأردن الليلة الماضية.
وتأتي هذه العمليات بعد سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية، أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار في المعدات العسكرية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
وشهدت قاعدة "موفق السلطي" الجوية في منطقة الأزرق أعنف تلك الهجمات، حيث قُتل جنديان أمريكيان، وفُقد أحد أفراد الخدمة، فيما أُصيب أربعة آخرون، بعد استهداف القاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما تعرضت القاعدة نفسها لهجوم آخر قبل ذلك بيومين، أدى إلى إصابة نحو 20 جنديًا أمريكيًا، بينما تسببت هجمات أخرى في تضرر عدد من مروحيات "بلاك هوك" واستهداف منشآت عسكرية وسكنية داخل قواعد أمريكية في شرق الأردن.
وترى واشنطن أن هذه الهجمات تعكس تصاعد قدرات إيران ووكلائها على استهداف القوات الأمريكية وتجاوز منظومات الدفاع الجوي، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية في المنطقة.