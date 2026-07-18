https://sarabic.ae/20260718/التعاون-الخليجي-استهداف-إيران-للبنية-التحتية-في-الكويت-والبحرين-والأردن-جريمة-حرب-1115307008.html

التعاون الخليجي: استهداف إيران للبنية التحتية في الكويت والبحرين والأردن "جريمة حرب"

التعاون الخليجي: استهداف إيران للبنية التحتية في الكويت والبحرين والأردن "جريمة حرب"

سبوتنيك عربي

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، واستهدافها للبنى التحتية... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T14:13+0000

2026-07-18T14:13+0000

2026-07-18T14:13+0000

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وأكد البديوي، في بيان للمجلس، اليوم السبت، أوضح من خلاله، أن "ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدًا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية".وعلل البديوي ذلك الأمر "لما انطوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وإمعان في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".وشدد البديوي على أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع البحرين والكويت والأردن، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الـ14 والـ15 من عمليات "صاعقة"، مشيرًا إلى استهداف مواقع وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية.وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرةً إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم آخر ضمن المرحلة الـ15 من عملية "صاعقة"، استهدف، بحسب البيان، حظائر الطائرات ومواقفها وخزانات الوقود في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إلى جانب عدد من الجسور.وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.

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