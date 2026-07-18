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https://sarabic.ae/20260718/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-الهجمات-الإيرانية-على-الدول-العربية-1115305481.html
الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الهجمات الإيرانية على الدول العربية
الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الهجمات الإيرانية على الدول العربية
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم السبت، الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، محذرا من أنها تمثل "تصعيدا خطيرا يهدف إلى... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T13:00+0000
2026-07-18T13:00+0000
إيران
جامعة الدول العربية
العالم العربي
الكويت
أخبار الأردن
البحرين
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وأكد فهمي، في بيان رسمي، رفض الجامعة الكامل لما وصفه بـ"العدوانية الإيرانية غير المبررة"، مشيرًا إلى أن الاعتداءات التي طالت البحرين والأردن وقطر والكويت، إضافة إلى الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق، تعكس نهجا عدائيا يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن "أي اعتداء على دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي"، داعيًا إيران إلى وقف هجماتها فورا، وخفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، والالتزام بالقوانين الدولية، مع تجنب تهديد أمن الملاحة أو تأجيج التوترات في المنطقة. وجدّد نبيل فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الدول العربية، مؤكدًا دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الـ14 والـ15 من عمليات "صاعقة"، مشيرًا إلى استهداف مواقع وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية.وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم آخر ضمن المرحلة الـ15 من عملية "صاعقة"، استهدف، بحسب البيان، حظائر الطائرات ومواقفها وخزانات الوقود في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إلى جانب عدد من الجسور.وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260713/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يجيب-على-سؤال-سبوتنيك-بشأن-القوة-العربية-المشتركة-1115169161.html
إيران
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سبوتنيك عربي
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إيران, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الكويت, أخبار الأردن, البحرين
إيران, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الكويت, أخبار الأردن, البحرين

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الهجمات الإيرانية على الدول العربية

13:00 GMT 18.07.2026
© AP Photo / Amr Nabilالأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Amr Nabil
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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم السبت، الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، محذرا من أنها تمثل "تصعيدا خطيرا يهدف إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما في منطقة الخليج".
وأكد فهمي، في بيان رسمي، رفض الجامعة الكامل لما وصفه بـ"العدوانية الإيرانية غير المبررة"، مشيرًا إلى أن الاعتداءات التي طالت البحرين والأردن وقطر والكويت، إضافة إلى الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق، تعكس نهجا عدائيا يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن "أي اعتداء على دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي"، داعيًا إيران إلى وقف هجماتها فورا، وخفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، والالتزام بالقوانين الدولية، مع تجنب تهديد أمن الملاحة أو تأجيج التوترات في المنطقة.
وجدّد نبيل فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الدول العربية، مؤكدًا دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الـ14 والـ15 من عمليات "صاعقة"، مشيرًا إلى استهداف مواقع وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية.
وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".
الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
الأمين العام لجامعة الدول العربية يجيب عن سؤال "سبوتنيك" بشأن "القوة العربية المشتركة"
13 يوليو, 12:19 GMT
وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.
كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم آخر ضمن المرحلة الـ15 من عملية "صاعقة"، استهدف، بحسب البيان، حظائر الطائرات ومواقفها وخزانات الوقود في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إلى جانب عدد من الجسور.
وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.
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