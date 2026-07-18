https://sarabic.ae/20260718/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-الهجمات-الإيرانية-على-الدول-العربية-1115305481.html

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الهجمات الإيرانية على الدول العربية

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الهجمات الإيرانية على الدول العربية

سبوتنيك عربي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم السبت، الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، محذرا من أنها تمثل "تصعيدا خطيرا يهدف إلى... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T13:00+0000

2026-07-18T13:00+0000

2026-07-18T13:00+0000

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وأكد فهمي، في بيان رسمي، رفض الجامعة الكامل لما وصفه بـ"العدوانية الإيرانية غير المبررة"، مشيرًا إلى أن الاعتداءات التي طالت البحرين والأردن وقطر والكويت، إضافة إلى الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق، تعكس نهجا عدائيا يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن "أي اعتداء على دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي"، داعيًا إيران إلى وقف هجماتها فورا، وخفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، والالتزام بالقوانين الدولية، مع تجنب تهديد أمن الملاحة أو تأجيج التوترات في المنطقة. وجدّد نبيل فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الدول العربية، مؤكدًا دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الـ14 والـ15 من عمليات "صاعقة"، مشيرًا إلى استهداف مواقع وقواعد تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت والبحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية.وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن "الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومبانٍ قيادية في معسكر "العديري" وقاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "تمثل مراكز دعم وتنسيق للعمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج".وأضاف بيان الجيش الإيراني أن العمليات شملت أيضًا استهداف خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، التي وصفها بأنها قاعدة "حيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، نظرًا لموقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية فيها، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم آخر ضمن المرحلة الـ15 من عملية "صاعقة"، استهدف، بحسب البيان، حظائر الطائرات ومواقفها وخزانات الوقود في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إلى جانب عدد من الجسور.وأكد أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ"جرائم الاستكبار العالمي"، مشددًا على أن "أي جهة تختبر إرادة إيران ستواجه استعداد القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20260713/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يجيب-على-سؤال-سبوتنيك-بشأن-القوة-العربية-المشتركة-1115169161.html

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