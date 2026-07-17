https://sarabic.ae/20260717/كردستان-العراق-يعلن-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-في-أجواء-أربيل-وسط-تصاعد-التوتر-الإقليمي-1115282333.html

كردستان العراق يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء أربيل

كردستان العراق يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء أربيل

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إسقاط 8 طائرات مسيّرة في أجواء مدينة أربيل، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث. 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T13:01+0000

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وذكرت السلطات أن قوات التحالف الدولي اعترضت وأسقطت المسيّرات بعد دخولها المجال الجوي فوق أربيل، فيما لم تُحدد بعد الجهة التي أطلقتها أو الأهداف التي كانت تستهدفها، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وفق إذاعة "روداو" الكردية. وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ليشمل عدداً من دول الشرق الأوسط، وسط حالة استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي تصعيد جديد.وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260425/كردستان-العراق-يعلن-تعرضه-لأكثر-من-800-هجوم-منذ-بدء-الحرب-على-إيران-1112876464.html

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