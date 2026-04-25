كردستان العراق يعلن تعرضه لأكثر من 800 هجوم منذ بدء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم السبت، أن "الإقليم تعرض لـ809 هجمات، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي وحتى 20 نيسان/... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T12:34+0000
أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم السبت، أن "الإقليم تعرض لـ809 هجمات، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي وحتى 20 نيسان/ أبريل 2026".
وأوضح البيان أن "هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 123 آخرين، إلى جانب أضرار مادية واسعة طالت منازل ومقار عمل وسيارات مئات المواطنين".
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تصدّرت محافظة أربيل قائمة المناطق الأكثر تعرضًا للهجمات بواقع 477 هجوما، منها 419 هجوما بطائرات مسيرة، و58 هجوما بواسطة الصواريخ، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 83 آخرين، وفقا لإذاعة
"روداو" الكردية.
فيما شهدت محافظتا السليمانية وحلبجة 235 هجوما (194 طائرة مسيرة و41 صاروخًا) أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بينما سجلت محافظة دهوك 29 هجومًا جميعها بطائرات مسيرة.
كما تعرضت إدارة سوران المستقلة لـ68 هجوما (59 طائرة مسيرة و9 صواريخ)، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الهجمات شمل استخدام 701 طائرة مسيرة و108 صواريخ، ما يعكس حجم التصعيد الذي طال الإقليم خلال الفترة الماضية.