الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بالمسيرات على عناصر في إقليم كردستان العراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم بالمسيرات على "عناصر تابعة لجماعة إرهابية انفصالية" في منطقتين بإقليم كردستان العراق. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260418/رئيس-مركز-العراق-للطاقة-يحذر-من-سيناريو-الركود-التضخمي--1112667881.html
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "نفذنا هجوما دقيقا بمسيرة استهدف مخبأ للجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقتي جيجنكان وباليسان بكردستان العراق. العمليات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة 5 آخرين".
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم 28 مارس/ آذار الفائت، حرص حكومته على منع أي جهة من جر العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، كما أدان خلال اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني هجومًا استهدف منزل الأخير في محافظة دهوك.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن السوداني بحث هاتفيًا مع بارزاني آخر تطوّرات الأوضاع في العراق والمنطقة، مؤكدًا "حرص الحكومة على منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره".
وأعرب السوداني خلال الاتصال "عن استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك، مشيداً بمواقفه الوطنية وحرصه على تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين".
ودعت دول خليجية إلى جانب الأردن، في بيان مشترك الأربعاء الماضي، العراق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات "فصائل موالية لإيران" انطلاقًا من أراضي العراق ضد دول جواره.
وسبق ذلك استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني والقائم بأعمال السفير الأمريكي، الثلاثاء الماضي، لتسليمهما مذكرات احتجاج بشأن استهداف مقرات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) و"الحشد الشعبي".