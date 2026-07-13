https://sarabic.ae/20260713/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يجيب-على-سؤال-سبوتنيك-بشأن-القوة-العربية-المشتركة-1115169161.html

الأمين العام لجامعة الدول العربية يجيب عن سؤال "سبوتنيك" بشأن "القوة العربية المشتركة"

الأمين العام لجامعة الدول العربية يجيب عن سؤال "سبوتنيك" بشأن "القوة العربية المشتركة"

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الاثنين، أن "القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الجامعة"، مشيرًا إلى أنه يعتزم لقاء الرئيس... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T12:19+0000

2026-07-13T12:19+0000

2026-07-13T12:23+0000

جامعة الدول العربية

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/12/1074879938_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_902ead5b753dd3d2f581157253937430.jpg

وشدد فهمي، ردًا على سؤال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "موقف الجامعة العربية من الاعتداءات الإيرانية واضح"، مؤكدًا أن سيادة الدول العربية تمثل "خطا أحمر"، وأن الجامعة تعمل على حماية مقدرات الدول والشعوب العربية وصون أمنها واستقرارها. وفي شهر مارس/ آذار 2026، وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.وجاءت الموافقة على تعيين فهمي، بناء على طلب تقدمت به مصر، بحسب مراسل "سبوتنيك"، ليخلف بذلك أحمد أبو الغيط.ويعد نبيل فهمي دبلوماسيًا وأكاديميًا مصريًا بارزًا، شغل مناصب مهمة عدة في السياسة الخارجية المصرية.ويُعرف نبيل فهمي، بخبرته الواسعة في ملفات الدبلوماسية الدولية والأمن الإقليمي، ويعتبر من أبرز الشخصيات المصرية في مجال السياسة الخارجية خلال العقود الأخيرة.

https://sarabic.ae/20260708/إسرائيل-تمنع-زيارة-الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-إلى-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1115047571.html

https://sarabic.ae/20260308/مصر-تدعو-إلى-تشكيل-قوة-عربية-مشتركة-للتعامل-الفعال-مع-التهديدات-القائمة-1111228627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري