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"أنصار الله" تنهي مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي بعد غارات على مطار صنعاء
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الأمين العام لجامعة الدول العربية يجيب عن سؤال "سبوتنيك" بشأن "القوة العربية المشتركة"
الأمين العام لجامعة الدول العربية يجيب عن سؤال "سبوتنيك" بشأن "القوة العربية المشتركة"
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الاثنين، أن "القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الجامعة"، مشيرًا إلى أنه يعتزم لقاء الرئيس... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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وشدد فهمي، ردًا على سؤال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "موقف الجامعة العربية من الاعتداءات الإيرانية واضح"، مؤكدًا أن سيادة الدول العربية تمثل "خطا أحمر"، وأن الجامعة تعمل على حماية مقدرات الدول والشعوب العربية وصون أمنها واستقرارها. وفي شهر مارس/ آذار 2026، وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.وجاءت الموافقة على تعيين فهمي، بناء على طلب تقدمت به مصر، بحسب مراسل "سبوتنيك"، ليخلف بذلك أحمد أبو الغيط.ويعد نبيل فهمي دبلوماسيًا وأكاديميًا مصريًا بارزًا، شغل مناصب مهمة عدة في السياسة الخارجية المصرية.ويُعرف نبيل فهمي، بخبرته الواسعة في ملفات الدبلوماسية الدولية والأمن الإقليمي، ويعتبر من أبرز الشخصيات المصرية في مجال السياسة الخارجية خلال العقود الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260708/إسرائيل-تمنع-زيارة-الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-إلى-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1115047571.html
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جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري

الأمين العام لجامعة الدول العربية يجيب عن سؤال "سبوتنيك" بشأن "القوة العربية المشتركة"

12:19 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 12:23 GMT 13.07.2026)
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية
الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الاثنين، أن "القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الجامعة"، مشيرًا إلى أنه يعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قريبًا، رغم رفض السلطات الإسرائيلية السماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية للقائه.
وشدد فهمي، ردًا على سؤال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "موقف الجامعة العربية من الاعتداءات الإيرانية واضح"، مؤكدًا أن سيادة الدول العربية تمثل "خطا أحمر"، وأن الجامعة تعمل على حماية مقدرات الدول والشعوب العربية وصون أمنها واستقرارها.

وفيما يتعلق بالتوترات المستمرة في المنطقة، قال فهمي إن "العنف لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف"، موضحًا أنه "إذا طُلب من الجامعة العربية القيام بدور وساطة بين دول من خارج المنطقة العربية ودول عربية، فإنها ليست وسيطًا بين الدول العربية وغيرها، لأن موقفها ينحاز إلى الدول العربية".

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وردًا على سؤال بشأن إمكانية إحياء مشروع "القوة العربية المشتركة"، الذي طُرح عام 2015، أوضح فهمي أن "الملف لا يزال قيد المراجعة مع الدول الأعضاء"، لافتًا إلى أنه لا يزال في بداية توليه مهام منصبه، ويعمل على وضع آليات جديدة للتعامل مع القضايا العربية، مؤكدًا أن "الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بهذا المشروع لا يزال مبكرًا، لأنه يتطلب توافقًا ومراجعة شاملة من جميع الدول الأعضاء".

وفي شهر مارس/ آذار 2026، وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.
وجاءت الموافقة على تعيين فهمي، بناء على طلب تقدمت به مصر، بحسب مراسل "سبوتنيك"، ليخلف بذلك أحمد أبو الغيط.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
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ويعد نبيل فهمي دبلوماسيًا وأكاديميًا مصريًا بارزًا، شغل مناصب مهمة عدة في السياسة الخارجية المصرية.

وتولّى منصب وزير الخارجية المصري، في الفترة من 2013 إلى 2014، خلال فترة انتقالية مهمة، وشغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2008، كما عمل سابقا في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وهو أستاذ في العلاقات الدولية، إذ ارتبط اسمه بالعمل الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويُعرف نبيل فهمي، بخبرته الواسعة في ملفات الدبلوماسية الدولية والأمن الإقليمي، ويعتبر من أبرز الشخصيات المصرية في مجال السياسة الخارجية خلال العقود الأخيرة.
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