إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/إسرائيل-تمنع-زيارة-الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-إلى-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1115047571.html
إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة الدول العربية، أن "إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار دعم... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:20+0000
2026-07-08T13:20+0000
أخبار فلسطين اليوم
جامعة الدول العربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/12/1074879960_0:185:1024:761_1920x0_80_0_0_11674909600dfdd8130a9c9fb49cbef0.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة بقرار الرفض الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن نبيل فهمي "اختار أن تكون زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أولى وجهاته الخارجية، تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وكونها ستظل على رأس أولويات العالم العربي".وأضاف المتحدث، أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صعبة داخل بلداته ومدنه، في ظل تزايد التوسع الاستيطاني والطرق المخصصة لاستخدام المستوطنين، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين.وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة محاسبة إسرائيل على ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "دعم حل الدولتين يتطلب تحركات دولية فعالة ومتواصلة من الدول الداعمة للسلام العادل، بهدف تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بالقمع والعنف المتصاعد".يُذكر أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.يذكر أن الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".في وقت دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.جاء ذلك في وقت أعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260629/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-حول-الشرق-الأوسط-وفلسطين--1114815536.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/12/1074879960_0:89:1024:857_1920x0_80_0_0_e7ddf3789d27316577c76ef5d57f7574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

13:20 GMT 08.07.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق
الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أعلنت جامعة الدول العربية، أن "إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني والالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة بقرار الرفض الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن نبيل فهمي "اختار أن تكون زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أولى وجهاته الخارجية، تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وكونها ستظل على رأس أولويات العالم العربي".
وأضاف المتحدث، أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صعبة داخل بلداته ومدنه، في ظل تزايد التوسع الاستيطاني والطرق المخصصة لاستخدام المستوطنين، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين.
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
29 يونيو, 14:12 GMT
وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة محاسبة إسرائيل على ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "دعم حل الدولتين يتطلب تحركات دولية فعالة ومتواصلة من الدول الداعمة للسلام العادل، بهدف تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بالقمع والعنف المتصاعد".
يُذكر أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتقع الضفة الغربية في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا. وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
معرض "الاحتلال يقتل الطفولة" في فلسطين
© AFP 2023 / Mohammed Abed

فتاة فلسطينية تمشط شعر أخرى وهي تقف أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار عام 2023، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

فتاة فلسطينية تمشط شعر أخرى وهي تقف أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان &quot;الاحتلال يقتل الطفولة&quot; يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار عام 2023، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

فتاة فلسطينية تمشط شعر أخرى وهي تقف أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار عام 2023، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

© AP Photo / Fatima Shbair

لوحة جدارية داخل منزل دمر في القتال الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

لوحة جدارية داخل منزل دمر في القتال الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Fatima Shbair

لوحة جدارية داخل منزل دمر في القتال الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

أطفال فلسطينيون يجلسون تحت جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة"، أقيم وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار 2023، في دير البلح وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران 2023.

أطفال فلسطينيون يجلسون تحت جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان &quot;الاحتلال يقتل الطفولة&quot;، أقيم وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار 2023، في دير البلح وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

أطفال فلسطينيون يجلسون تحت جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة"، أقيم وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار 2023، في دير البلح وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران 2023.

© AP Photo / Fatima Shbair

سكان يشاهدون قذائف هاون وشظايا صواريخ إسرائيلية مفخخة على أنقاض منازل دمرت في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل الشهر الماضي، في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

سكان يشاهدون قذائف هاون وشظايا صواريخ إسرائيلية مفخخة على أنقاض منازل دمرت في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل الشهر الماضي، في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Fatima Shbair

سكان يشاهدون قذائف هاون وشظايا صواريخ إسرائيلية مفخخة على أنقاض منازل دمرت في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل الشهر الماضي، في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

© AP Photo / Fatima Shbair

فتيات فلسطينيات يقفن بجانب تمثال يمثل طفلا فلسطينيا بجناحي ملاك، فوق أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023

فتيات فلسطينيات يقفن بجانب تمثال يمثل طفلا فلسطينيا بجناحي ملاك، فوق أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Fatima Shbair

فتيات فلسطينيات يقفن بجانب تمثال يمثل طفلا فلسطينيا بجناحي ملاك، فوق أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023

© AFP 2023 / Mohammed Abed

طفل فلسطيني يقف بجانب جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح، وسط قطاع غزة في 8 يونيو 2023 .

طفل فلسطيني يقف بجانب جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان &quot;الاحتلال يقتل الطفولة&quot; يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح، وسط قطاع غزة في 8 يونيو 2023 . - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

طفل فلسطيني يقف بجانب جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح، وسط قطاع غزة في 8 يونيو 2023 .

© AP Photo / Fatima Shbair

سكان يمرون أمام لوحة جدارية مرسومة على أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

سكان يمرون أمام لوحة جدارية مرسومة على أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Fatima Shbair

سكان يمرون أمام لوحة جدارية مرسومة على أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

أطفال فلسطينيون يقفون أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

أطفال فلسطينيون يقفون أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان &quot;الاحتلال يقتل الطفولة&quot; يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

أطفال فلسطينيون يقفون أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

1/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

فتاة فلسطينية تمشط شعر أخرى وهي تقف أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار عام 2023، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

2/8
© AP Photo / Fatima Shbair

لوحة جدارية داخل منزل دمر في القتال الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

3/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

أطفال فلسطينيون يجلسون تحت جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة"، أقيم وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار 2023، في دير البلح وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران 2023.

4/8
© AP Photo / Fatima Shbair

سكان يشاهدون قذائف هاون وشظايا صواريخ إسرائيلية مفخخة على أنقاض منازل دمرت في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل الشهر الماضي، في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

5/8
© AP Photo / Fatima Shbair

فتيات فلسطينيات يقفن بجانب تمثال يمثل طفلا فلسطينيا بجناحي ملاك، فوق أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023

6/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

طفل فلسطيني يقف بجانب جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح، وسط قطاع غزة في 8 يونيو 2023 .

7/8
© AP Photo / Fatima Shbair

سكان يمرون أمام لوحة جدارية مرسومة على أنقاض منزل دمر في التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل في دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

8/8
© AFP 2023 / Mohammed Abed

أطفال فلسطينيون يقفون أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.

يذكر أن الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
في وقت دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
جاء ذلك في وقت أعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала