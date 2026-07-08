https://sarabic.ae/20260708/إسرائيل-تمنع-زيارة-الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-إلى-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1115047571.html

إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

سبوتنيك عربي

أعلنت جامعة الدول العربية، أن "إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار دعم... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T13:20+0000

2026-07-08T13:20+0000

2026-07-08T13:20+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة بقرار الرفض الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن نبيل فهمي "اختار أن تكون زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أولى وجهاته الخارجية، تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وكونها ستظل على رأس أولويات العالم العربي".وأضاف المتحدث، أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا صعبة داخل بلداته ومدنه، في ظل تزايد التوسع الاستيطاني والطرق المخصصة لاستخدام المستوطنين، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين.وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة محاسبة إسرائيل على ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "دعم حل الدولتين يتطلب تحركات دولية فعالة ومتواصلة من الدول الداعمة للسلام العادل، بهدف تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بالقمع والعنف المتصاعد".يُذكر أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.يذكر أن الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".في وقت دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.جاء ذلك في وقت أعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260629/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-حول-الشرق-الأوسط-وفلسطين--1114815536.html

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