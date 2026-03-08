عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة
مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة
مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن "التضامن الكامل مع دول الخليج والأردن والعراق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية"، مشدداً على الإدانة القاطعة لها... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T14:01+0000
2026-03-08T14:01+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111228318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5768b10f1d6a097405e2dfd085fb14de.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع افتراضي غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية.وأكد عبد العاطي، ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، محذراً من مخاطر الانزلاق نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على سيادة وأمن الدول العربية، داعياً إلى تعزيز أطر التعاون العربي المشترك لمواجهة التهديدات الإقليمية، بما في ذلك إمكانية تشكيل قوة عربية مشتركة.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، أن "الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد سلامة أراضيها وأجوائها".وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، الذي حضر فعالياته مراسل "سبوتنيك"، إن "الرسالة التي يبعث بها العرب اليوم إلى المنطقة والعالم واضحة، وهي أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية أو استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية أمر مرفوض ومدان بشكل كامل من الحكومات والشعوب العربية".وأضاف أن "الهجمات التي طالت دولًا عربية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي".وأشار أبو الغيط إلى أن "الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الدائرة، ولم تسعَ إلى اندلاعها، بل أعلنت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق لعمليات عسكرية"، كما لفت إلى أن "عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان ومصر وقطر، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة

14:01 GMT 08.03.2026

© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن "التضامن الكامل مع دول الخليج والأردن والعراق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية"، مشدداً على الإدانة القاطعة لها ورفض أي ذرائع لتبريرها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع افتراضي غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية.
وأكد عبد العاطي، ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، محذراً من مخاطر الانزلاق نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
إيران: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مرافق تخزين الوقود تمثل "حربا كيميائية متعمدة"
13:29 GMT
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على سيادة وأمن الدول العربية، داعياً إلى تعزيز أطر التعاون العربي المشترك لمواجهة التهديدات الإقليمية، بما في ذلك إمكانية تشكيل قوة عربية مشتركة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، أن "الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد سلامة أراضيها وأجوائها".
وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، الذي حضر فعالياته مراسل "سبوتنيك"، إن "الرسالة التي يبعث بها العرب اليوم إلى المنطقة والعالم واضحة، وهي أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية أو استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية أمر مرفوض ومدان بشكل كامل من الحكومات والشعوب العربية".
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
السيسي: التصعيد العسكري في إيران يهدد أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية
13:09 GMT
وأضاف أن "الهجمات التي طالت دولًا عربية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي".
وأشار أبو الغيط إلى أن "الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الدائرة، ولم تسعَ إلى اندلاعها، بل أعلنت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق لعمليات عسكرية"، كما لفت إلى أن "عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان ومصر وقطر، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
وزير الخارجية الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران مرهون بإرادة الشعب ودعم خارجي
12:08 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
