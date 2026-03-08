https://sarabic.ae/20260308/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-تغيير-النظام-في-إيران-مرهون-بإرادة-الشعب-ودعم-خارجي-1111223292.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران مرهون بإرادة الشعب ودعم خارجي
وزير الخارجية الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران مرهون بإرادة الشعب ودعم خارجي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، بأن "مؤشرات الخلافات داخل أعلى مستويات السلطة في إيران تتزايد"، مشيرًا إلى "ظهور تباينات علنية في مواقف... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T12:08+0000
2026-03-08T12:08+0000
2026-03-08T12:08+0000
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110137650_0:0:1074:605_1920x0_80_0_0_ec42d189d942632e4663d41de6c07146.jpg
وأوضح ساعر، خلال إحاطة عبر الإنترنت لأفراد من الجالية اليهودية في أستراليا، أن "التناقض بدا واضحًا بين اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن إطلاق النار على الدول مجاورة، وتصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، التي أكد فيها استمرار هذه العمليات".وأضاف أن "تغيير النظام في إيران لا يمكن أن يحدث إلا بمبادرة من الشعب الإيراني"، لكنه اعتبر أن "القمع الذي يمارسه النظام يجعل تحقيق ذلك صعبًا دون دعم خارجي"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وفي سياق آخر، أشاد ساعر، بتشريع أقرّته ولاية كوينزلاند في أستراليا، يجرّم بعض الهتافات التي اعتبرتها السلطات "معادية للسامية"، داعيًا ولايات أسترالية أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ حرب على إيران، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.
https://sarabic.ae/20260308/-بزشكيان-العدو-يسعى-إلى-خلق-الاختلاف-بيننا-وبين-الدول-الأخرى-1111210685.html
https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110137650_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_7284aea70beb990f6309e9841a64d7a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران مرهون بإرادة الشعب ودعم خارجي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، بأن "مؤشرات الخلافات داخل أعلى مستويات السلطة في إيران تتزايد"، مشيرًا إلى "ظهور تباينات علنية في مواقف المسؤولين بشأن الهجمات في المنطقة".
وأوضح ساعر، خلال إحاطة عبر الإنترنت لأفراد من الجالية اليهودية في أستراليا، أن "التناقض بدا واضحًا بين اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن إطلاق النار على الدول مجاورة، وتصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، التي أكد فيها استمرار هذه العمليات".
وأضاف أن "تغيير النظام في إيران لا يمكن أن يحدث إلا بمبادرة من الشعب الإيراني"، لكنه اعتبر أن "القمع الذي يمارسه النظام يجعل تحقيق ذلك صعبًا دون دعم خارجي"، وفقا لوسائل
إعلام إسرائيلية.
وفي سياق آخر، أشاد ساعر، بتشريع أقرّته ولاية كوينزلاند في أستراليا، يجرّم بعض الهتافات التي اعتبرتها السلطات "معادية للسامية"، داعيًا ولايات أسترالية أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ حرب على إيران
، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".
وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.