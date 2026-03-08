https://sarabic.ae/20260308/-بزشكيان-العدو-يسعى-إلى-خلق-الاختلاف-بيننا-وبين-الدول-الأخرى-1111210685.html

بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار

بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن العدو يريد أن تكون الدول الإسلامية في حالة حرب وأن يخلق خلافًا بيننا، مؤكدًا على أن علاقات إيران مع دول... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T05:48+0000

2026-03-08T05:48+0000

2026-03-08T05:49+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg

وأكد في مقطع فيديو نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بلاده لا تنوي تجاوز أو الاعتداء على الدول المجاورة، مشددًا على أن هذه الدول هي "أصدقاء" وطرف يجب التعاون معه لتعزيز الاستقرار في المنطقة.وأوضح: "ما يحدث هو أنه إذا أراد أي بلد أن يهاجم أرضنا أو يتعدى عليها فنحن بطبيعة الحال مضطرون للرد عليهم، وهذا الرد لا يعني أننا في حالة عداء مع ذلك البلد، ولا يعني أننا لا سمح الله نريد أن نزعج شعب ذلك البلد، بل بسبب الاضطرار لأنهم هاجمونا فنحن مجبرون على الرد، وكلما كانت قدرتنا على المواجهة ستكون بطبيعة الحال أكبر".وتابع: "نحن نقف بقوة في وجه من يهاجم بلادنا، وسنرد بقوة، وسيقف شعبنا ومواطنونا، وبالتأكيد قواتنا المسلحة وجميع الموجودين في كل نقاط البلاد للدفاع عن الوطن، وسنجعل الحلم الذي رأوه يتحول إلى كابوس".وأضاف: "وهذان الأمران مختلفان، نحن أصدقاء مع دول المنطقة وهم إخوتنا. أنا قلت أمس أيضًا يجب أن نسعى لنتكاتف وألا نسمح لإسرائيل وأمريكا بالخداع والتحريض بحيث تجعل دول المنطقة تقف ضد بعضها البعض".وتابع: "قلت أمس واليوم أقول أيضًا: داخل البلاد وحول بلادنا هناك أشخاص لديهم مشكلات، وأرى الآن أن الوقت ليس لأن يذهبوا ويقفوا إلى جانب السياسات التي تصممها أمريكا وإسرائيل. إذا كان لدينا خلافات فيجب أن نحلها بأنفسنا ولا نسمح لهم بأن يجعلوا هذه الخلافات تحقق نواياهم، وهذا لن يكون مقبولًا".وختم بالقول: "نحن نريد الدفاع عن بلدنا وعن أرضنا رغم كل المشكلات التي لدينا وكل الهواجس التي لدينا. إيران وشعبنا من أجل الحفاظ عليها بكل وجوده من أي مجموعة أو جناح أو فئة أو فكر سيقف، ولن نسمح لهم بأن يتمكنوا من احتلال شبر واحد من أرضنا. ابقوا منتصرين ومرفوعي الرأس".والسبت، أعلن بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول، ومع ذلك استمرت الهجمات على السعودية والكويت والبحرين والإمارات حتي صباح اليوم الأحد. ودخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أسبوعها الثاني، بعد أن شنّت واشنطن وتل أبيب في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

https://sarabic.ae/20260307/بزشكيان-إيران-لن-تهاجم-دول-الجوار-إلا-إذا-تعرضت-لهجوم-منها---عاجل-1111182206.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم