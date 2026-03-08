بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/-بزشكيان-العدو-يسعى-إلى-خلق-الاختلاف-بيننا-وبين-الدول-الأخرى-1111210685.html
بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار
بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن العدو يريد أن تكون الدول الإسلامية في حالة حرب وأن يخلق خلافًا بيننا، مؤكدًا على أن علاقات إيران مع دول... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T05:48+0000
2026-03-08T05:49+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وأكد في مقطع فيديو نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بلاده لا تنوي تجاوز أو الاعتداء على الدول المجاورة، مشددًا على أن هذه الدول هي "أصدقاء" وطرف يجب التعاون معه لتعزيز الاستقرار في المنطقة.وأوضح: "ما يحدث هو أنه إذا أراد أي بلد أن يهاجم أرضنا أو يتعدى عليها فنحن بطبيعة الحال مضطرون للرد عليهم، وهذا الرد لا يعني أننا في حالة عداء مع ذلك البلد، ولا يعني أننا لا سمح الله نريد أن نزعج شعب ذلك البلد، بل بسبب الاضطرار لأنهم هاجمونا فنحن مجبرون على الرد، وكلما كانت قدرتنا على المواجهة ستكون بطبيعة الحال أكبر".وتابع: "نحن نقف بقوة في وجه من يهاجم بلادنا، وسنرد بقوة، وسيقف شعبنا ومواطنونا، وبالتأكيد قواتنا المسلحة وجميع الموجودين في كل نقاط البلاد للدفاع عن الوطن، وسنجعل الحلم الذي رأوه يتحول إلى كابوس".وأضاف: "وهذان الأمران مختلفان، نحن أصدقاء مع دول المنطقة وهم إخوتنا. أنا قلت أمس أيضًا يجب أن نسعى لنتكاتف وألا نسمح لإسرائيل وأمريكا بالخداع والتحريض بحيث تجعل دول المنطقة تقف ضد بعضها البعض".وتابع: "قلت أمس واليوم أقول أيضًا: داخل البلاد وحول بلادنا هناك أشخاص لديهم مشكلات، وأرى الآن أن الوقت ليس لأن يذهبوا ويقفوا إلى جانب السياسات التي تصممها أمريكا وإسرائيل. إذا كان لدينا خلافات فيجب أن نحلها بأنفسنا ولا نسمح لهم بأن يجعلوا هذه الخلافات تحقق نواياهم، وهذا لن يكون مقبولًا".وختم بالقول: "نحن نريد الدفاع عن بلدنا وعن أرضنا رغم كل المشكلات التي لدينا وكل الهواجس التي لدينا. إيران وشعبنا من أجل الحفاظ عليها بكل وجوده من أي مجموعة أو جناح أو فئة أو فكر سيقف، ولن نسمح لهم بأن يتمكنوا من احتلال شبر واحد من أرضنا. ابقوا منتصرين ومرفوعي الرأس".والسبت، أعلن بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول، ومع ذلك استمرت الهجمات على السعودية والكويت والبحرين والإمارات حتي صباح اليوم الأحد. ودخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أسبوعها الثاني، بعد أن شنّت واشنطن وتل أبيب في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260307/بزشكيان-إيران-لن-تهاجم-دول-الجوار-إلا-إذا-تعرضت-لهجوم-منها---عاجل-1111182206.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار

05:48 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 05:49 GMT 08.03.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن العدو يريد أن تكون الدول الإسلامية في حالة حرب وأن يخلق خلافًا بيننا، مؤكدًا على أن علاقات إيران مع دول الجوار يجب أن تكون جيدة.
وأكد في مقطع فيديو نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بلاده لا تنوي تجاوز أو الاعتداء على الدول المجاورة، مشددًا على أن هذه الدول هي "أصدقاء" وطرف يجب التعاون معه لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
بزشكيان: إيران لن تهاجم دول الجوار إلا إذا تعرضت لهجوم منها
أمس, 07:30 GMT
وأوضح: "ما يحدث هو أنه إذا أراد أي بلد أن يهاجم أرضنا أو يتعدى عليها فنحن بطبيعة الحال مضطرون للرد عليهم، وهذا الرد لا يعني أننا في حالة عداء مع ذلك البلد، ولا يعني أننا لا سمح الله نريد أن نزعج شعب ذلك البلد، بل بسبب الاضطرار لأنهم هاجمونا فنحن مجبرون على الرد، وكلما كانت قدرتنا على المواجهة ستكون بطبيعة الحال أكبر".
وتابع: "نحن نقف بقوة في وجه من يهاجم بلادنا، وسنرد بقوة، وسيقف شعبنا ومواطنونا، وبالتأكيد قواتنا المسلحة وجميع الموجودين في كل نقاط البلاد للدفاع عن الوطن، وسنجعل الحلم الذي رأوه يتحول إلى كابوس".
وقال: "التصور الذي لديهم بأننا طلبنا العفو، نحن نشكر شعبنا العزيز الذي يظن أن هذا النزاع في المنطقة قد أقلقهم، ونحن نحزن لأنهم قلقون، لكن أولئك الذين هاجمونا من أراضيهم سنرد عليهم بطبيعة الحال وبقوة".
وأضاف: "وهذان الأمران مختلفان، نحن أصدقاء مع دول المنطقة وهم إخوتنا. أنا قلت أمس أيضًا يجب أن نسعى لنتكاتف وألا نسمح لإسرائيل وأمريكا بالخداع والتحريض بحيث تجعل دول المنطقة تقف ضد بعضها البعض".
وتابع: "قلت أمس واليوم أقول أيضًا: داخل البلاد وحول بلادنا هناك أشخاص لديهم مشكلات، وأرى الآن أن الوقت ليس لأن يذهبوا ويقفوا إلى جانب السياسات التي تصممها أمريكا وإسرائيل. إذا كان لدينا خلافات فيجب أن نحلها بأنفسنا ولا نسمح لهم بأن يجعلوا هذه الخلافات تحقق نواياهم، وهذا لن يكون مقبولًا".
وختم بالقول: "نحن نريد الدفاع عن بلدنا وعن أرضنا رغم كل المشكلات التي لدينا وكل الهواجس التي لدينا. إيران وشعبنا من أجل الحفاظ عليها بكل وجوده من أي مجموعة أو جناح أو فئة أو فكر سيقف، ولن نسمح لهم بأن يتمكنوا من احتلال شبر واحد من أرضنا. ابقوا منتصرين ومرفوعي الرأس".
والسبت، أعلن بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران قرر عدم شن هجمات على الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من أراضي تلك الدول، ومع ذلك استمرت الهجمات على السعودية والكويت والبحرين والإمارات حتي صباح اليوم الأحد.
ودخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أسبوعها الثاني، بعد أن شنّت واشنطن وتل أبيب في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала