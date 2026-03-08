https://sarabic.ae/20260308/جامعة-الدول-العربية-الهجمات-غير-المبررة-على-الدول-العربية-تزيد-عزلة-إيران-1111222988.html
جامعة الدول العربية: الهجمات غير المبررة على الدول العربية تزيد عزلة إيران
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد سلامة أراضيها
وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، الذي حضر فعالياته مراسل "سبوتنيك"، إن "الرسالة التي يبعث بها العرب اليوم إلى المنطقة والعالم واضحة، وهي أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية أو استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية أمر مرفوض ومدان بشكل كامل من الحكومات والشعوب العربية".وأضاف أن "الهجمات التي طالت دولًا عربية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي".وأشار أبو الغيط إلى أن "الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الدائرة، ولم تسعَ إلى اندلاعها، بل أعلنت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق لعمليات عسكرية"، كما لفت إلى أن "عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان ومصر وقطر، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب".ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إيران إلى "مراجعة سياساتها ووقف الهجمات فورًا"، كما طالب المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن الدولي، بالتحرك لوقف الهجمات على الأراضي العربية.وفي ختام كلمته، شدد أبو الغيط على أن "الدبلوماسية ما زالت الخيار الأفضل لتجنب مزيد من التصعيد"، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار ومعالجة الخلافات عبر القنوات السياسية بدلًا من الانزلاق إلى مسارات خطيرة قد تطال آثارها الجميع.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الأخبار
ar_EG
جامعة الدول العربية: الهجمات غير المبررة على الدول العربية تزيد عزلة إيران
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد سلامة أراضيها وأجوائها".
وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، الذي حضر فعالياته مراسل "سبوتنيك
"، إن "الرسالة التي يبعث بها العرب اليوم إلى المنطقة والعالم واضحة، وهي أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية أو استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية أمر مرفوض ومدان بشكل كامل من الحكومات والشعوب العربية".
وأضاف أن "الهجمات التي طالت دولًا عربية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي".
وأشار أبو الغيط إلى أن "الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الدائرة، ولم تسعَ إلى اندلاعها، بل أعلنت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق لعمليات عسكرية"، كما لفت إلى أن "عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان ومصر وقطر، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب".
واعتبر أبو الغيط أن "الرد على تلك الجهود الدبلوماسية باستهداف العمران والسكان بالصواريخ والطائرات المسيّرة أمر غير مبرر، ويعكس سياسة متهورة قد تزيد من عزلة إيران وتؤثر سلبًا على علاقاتها مع جوارها العربي".
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إيران إلى "مراجعة سياساتها ووقف الهجمات فورًا"، كما طالب المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن الدولي، بالتحرك لوقف الهجمات على الأراضي العربية.
وفي ختام كلمته، شدد أبو الغيط على أن "الدبلوماسية ما زالت الخيار الأفضل لتجنب مزيد من التصعيد"، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار ومعالجة الخلافات عبر القنوات السياسية بدلًا من الانزلاق إلى مسارات خطيرة قد تطال آثارها الجميع.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.