https://sarabic.ae/20260718/الكويت-حريق-بمحطة-كهرباء-وتقطير-للمياه-بعد-هجوم-إيراني-1115298218.html

الكويت: حريق بمحطة كهرباء وتقطير للمياه بعد هجوم إيراني

الكويت: حريق بمحطة كهرباء وتقطير للمياه بعد هجوم إيراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم السبت، تعرض محطة للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم، في إطار ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني" على... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T07:22+0000

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحادث استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية شملت فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظًا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية، مؤكدة أن فرق الطوارئ، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المختصة، باشرت التعامل مع الحريق. وأكدت الوزارة الكويتية تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فور وقوع الهجوم، لضمان استمرارية واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه والحد من أي تأثير محتمل على الخدمات، مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.وأعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر الهجوم الإيراني. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".وقالت أيضا إن الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-في-الكويت-والأردن-1115295079.html

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