الكويت: حريق بمحطة كهرباء وتقطير للمياه بعد هجوم إيراني
© Photo / Unsplash/ Fré Sonneveldأبراج كهرباء
© Photo / Unsplash/ Fré Sonneveld
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم السبت، تعرض محطة للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم، في إطار ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني" على دولة الكويت، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحادث استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية شملت فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظًا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية، مؤكدة أن فرق الطوارئ، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المختصة، باشرت التعامل مع الحريق.
وأكدت الوزارة الكويتية تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فور وقوع الهجوم، لضمان استمرارية واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه والحد من أي تأثير محتمل على الخدمات، مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.
بيان رقم (20) من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) July 18, 2026
بشأن تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاعتداء.#وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/q9XnRP3za7
وأعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر الهجوم الإيراني.
وأضاف في بيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ويرجى من الجميع التقيّد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".
وقالت أيضا إن الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.