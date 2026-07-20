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إيران تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء لتهدئة التوترات مع أمريكا
إيران تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء لتهدئة التوترات مع أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إيران تلقت مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار وخفض تصعيد النزاع مع الولايات... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T07:46+0000
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وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول وجود مقترحات لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة: "هناك مقترحات، وقد تلقيناها، ولكن لن أخوض في التفاصيل".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال الموجة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، التي بدأت مساء أمس الأحد، مستهدفة عددا من المواقع والقدرات العسكرية الإيرانية.ويشن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، منذ 8 يوليو الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية، أن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز، ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط.الحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويتإيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان باتجاه "أهداف معادية"
https://sarabic.ae/20260720/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-رادار-ومستودع-لمسيّرات-في-قاعدة-علي-السالم-بالكويت-1115335911.html
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إيران تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء لتهدئة التوترات مع أمريكا

07:46 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 07:47 GMT 20.07.2026)
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Sipo
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إيران تلقت مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار وخفض تصعيد النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول وجود مقترحات لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة: "هناك مقترحات، وقد تلقيناها، ولكن لن أخوض في التفاصيل".

وأشار بقائي إلى أن الوسطاء يعملون على خفض حدة التوترات التي تصاعدت بين طهران وواشنطن في يوليو/ تموز الجاري.

الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت
04:33 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال الموجة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، التي بدأت مساء أمس الأحد، مستهدفة عددا من المواقع والقدرات العسكرية الإيرانية.

وأوضحت أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومواقع للمراقبة الساحلية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب شبكات اتصالات.

ويشن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، منذ 8 يوليو الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية، أن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز، ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط.
الحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت
إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان باتجاه "أهداف معادية"
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