https://sarabic.ae/20260720/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-رادار-ومستودع-لمسيّرات-في-قاعدة-علي-السالم-بالكويت-1115335911.html
الحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت
الحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت، ضمن الموجة الـ22 من عملية "نصر 2"، مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت، على حد... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للحرس الثوري أن قواته "دمّرت بالكامل منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للجيش الأمريكي، ردًا على الاعتداءات الأمريكية المتكررة على الأراضي الإيرانية".وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استمرار تنفيذ الحصار البحري على إيران، مؤكدة إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، لضمان الامتثال لإجراءات الحصار، في إطار تصعيد عسكري تشارك فيه القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.ويشهد التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء الضربات الأمريكية الأخيرة، إذ تواصل طهران تنفيذ هجمات صاروخية ردًا على تلك العمليات، بينما تعزز واشنطن وجودها العسكري وتؤكد مواصلة عملياتها، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج.إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان باتجاه أهداف معادية"سنتكوم": إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل أخرى ضمن الحصار البحري على إيران
https://sarabic.ae/20260720/إيران-تعلن-إطلاق-موجة-صاروخية-جديدة-من-محافظة-لرستان-باتجاه-أهداف-معادية-1115335161.html
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الحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت
04:33 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 04:41 GMT 20.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن قواته استهدفت، ضمن الموجة الـ22 من عملية "نصر 2"، مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت، على حد قوله.
وجاء في بيان للحرس الثوري أن قواته "دمّرت بالكامل منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للجيش الأمريكي، ردًا على الاعتداءات الأمريكية المتكررة على الأراضي الإيرانية".
وأوضح البيان أن هجومًا آخر استهدف "مستودعًا لتجهيزات وقطع الطيران ومسيّرات "إم-كيو 9" في قاعدة "علي السالم"، ما أدى إلى احتراق عدد من المسيّرات".
وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استمرار تنفيذ الحصار البحري على إيران، مؤكدة إعادة توجيه 6 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى
حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، لضمان الامتثال لإجراءات الحصار، في إطار تصعيد عسكري تشارك فيه القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.
ويشهد التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء الضربات الأمريكية الأخيرة، إذ تواصل طهران تنفيذ هجمات صاروخية ردًا على تلك العمليات، بينما تعزز واشنطن وجودها العسكري وتؤكد مواصلة عملياتها، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج.