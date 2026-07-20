https://sarabic.ae/20260720/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-أمريكية-في-البحرين-والكويت-1115347222.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "تنفيذ هجمات متزامنة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت"، ضمن ما وصفه بـ"الموجة الثانية والعشرين" من... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "المرحلة الأولى من الهجوم استهدفت مباني تخزين وإصلاح الطائرات المسيرة التابعة للقوات الأمريكية في مطار الصخير في البحرين"، مدّعيًا تدميرها.وأضاف أن "المرحلة الثانية شملت استهداف مباني تجهيز الزوارق من طراز TF59 في ميناء سلمان في البحرين"، متابعًا: "تم تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالزوارق".وأشار البيان إلى أن "المرحلة الثالثة استهدفت مباني الإقامة والدعم والتجهيز الخاصة بالقوات البحرية الأمريكية في قاعدة عريفجان في الكويت"، مؤكدا تدميرها بالكامل.كما أكد الحرس الثوري أن "هذه الهجمات تأتي في إطار مبدأ "العين بالعين" وردًا على ما اعتبره اعتداءات أمريكية"، متوعدا بمواصلة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد القوات الأمريكية، ومعتبرًا أن قدراته العسكرية ستظل مستمرة مهما طال أمد الحرب.وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن قواتها قامت، بتنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260720/إيران-تعلن-تلقي-مقترحات-من-الوسطاء-لتهدئة-التوترات-مع-أمريكا-1115338137.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الكويت, أخبار الكويت اليوم, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الكويت, أخبار الكويت اليوم, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "تنفيذ هجمات متزامنة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت"، ضمن ما وصفه بـ"الموجة الثانية والعشرين" من عملية "النصر 2".
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "المرحلة الأولى من الهجوم استهدفت مباني تخزين وإصلاح الطائرات المسيرة التابعة للقوات الأمريكية في مطار الصخير في البحرين"، مدّعيًا تدميرها.
وأضاف أن "المرحلة الثانية شملت استهداف مباني تجهيز الزوارق من طراز TF59 في ميناء سلمان في البحرين"، متابعًا: "تم تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالزوارق".
وأشار البيان إلى أن "المرحلة الثالثة استهدفت مباني الإقامة والدعم والتجهيز الخاصة بالقوات البحرية الأمريكية في قاعدة عريفجان في الكويت"، مؤكدا تدميرها بالكامل.
كما أكد الحرس الثوري أن "هذه الهجمات تأتي في إطار مبدأ "العين بالعين" وردًا على ما اعتبره اعتداءات أمريكية"، متوعدا بمواصلة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد القوات الأمريكية، ومعتبرًا أن قدراته العسكرية ستظل مستمرة مهما طال أمد الحرب.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية
أعلنت، في وقت سابق، أن قواتها قامت، بتنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.