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قطر تصعد ضد إيران... شكوى في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومطالبة بالتعويض
قطر تصعد ضد إيران... شكوى في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومطالبة بالتعويض
سبوتنيك عربي
رفعت قطر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إيران، متهمةً إياها بارتكاب "انتهاك صارخ" لسيادتها الوطنية من خلال استهداف أراضيها وناقلة نفط قطرية. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T05:31+0000
2026-07-21T05:31+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو/تموز، مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة زينون موكونغو نغاي، بشأن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأراضي القطرية.وأوضحت الرسالتان، أن "إيران استهدفت الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في 7 يوليو/تموز 2026، كما أشارتا إلى تعرض قطر لهجمات صاروخية في 12 و17 يوليو/تموز، تمكنت القوات المسلحة القطرية من التصدي لها، فيما أسفر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل.وأكدت الدوحة في رسالتيها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى أن الهجمات تشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان الهجمات الإيرانية على قطر ودول المنطقة وطالب بوقفها فورا.وحملت قطر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من أضرار، مؤكدة حقها في مطالبة طهران بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وتعويضها عن جميع الأضرار.وجددت الدوحة، تأكيدها احتفاظها بحق الرد، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260716/قطر-تعلق-على-تقارير-إسرائيلية-أفادت-باعتزامها-المشاركة-بعمل-عسكري-ضد-إيران-1115254707.html
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-القطرية-لا-يوجد-اجتماع-رفيع-المستوى-مقرر-بين-أمريكا-وإيران-1114835483.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , العالم العربي

قطر تصعد ضد إيران... شكوى في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومطالبة بالتعويض

05:31 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورالدوحة
الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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رفعت قطر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إيران، متهمةً إياها بارتكاب "انتهاك صارخ" لسيادتها الوطنية من خلال استهداف أراضيها وناقلة نفط قطرية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو/تموز، مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة زينون موكونغو نغاي، بشأن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأراضي القطرية.
وأوضحت الرسالتان، أن "إيران استهدفت الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في 7 يوليو/تموز 2026، كما أشارتا إلى تعرض قطر لهجمات صاروخية في 12 و17 يوليو/تموز، تمكنت القوات المسلحة القطرية من التصدي لها، فيما أسفر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل.
قطر تعلق على تقارير إسرائيلية أفادت باعتزامها المشاركة بعمل عسكري ضد إيران
16 يوليو, 17:44 GMT
وأكدت الدوحة في رسالتيها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى أن الهجمات تشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان الهجمات الإيرانية على قطر ودول المنطقة وطالب بوقفها فورا.
وحملت قطر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من أضرار، مؤكدة حقها في مطالبة طهران بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وتعويضها عن جميع الأضرار.
وجددت الدوحة، تأكيدها احتفاظها بحق الرد، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
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وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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