https://sarabic.ae/20260720/الجيش-الكويتي-الدفاعات-الجوية-تتصدى-لهجمات-صاروخية-ومسيّرات-إيرانية-1115357247.html
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T23:07+0000
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وقالت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران، مؤكدة أن العمليات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا واسعًا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سُجلت انفجارات جديدة في بندر عباس وبندر لنكه بمحافظة هرمزغان، بالتزامن مع تقارير عن غارات أمريكية على مواقع جنوب شرقي إيران.وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.وتدخل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران يومها العاشر، وسط تبادل للهجمات بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة ليشمل دولًا ومنشآت حيوية في منطقة الخليج.
https://sarabic.ae/20260720/14-انفجارا-يهز-كنارك-وتشابهار-مع-بدء-جولة-أمريكية-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115356660.html
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العالم العربي, إيران, الكويت
العالم العربي, إيران, الكويت
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.
ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة بشأن التطورات الأمنية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية
بدء جولة جديدة من الضربات على إيران، مؤكدة أن العمليات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا واسعًا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما سُجلت انفجارات جديدة في بندر عباس وبندر لنكه بمحافظة هرمزغان، بالتزامن مع تقارير عن غارات أمريكية على مواقع جنوب شرقي إيران.
وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وتدخل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران يومها العاشر، وسط تبادل للهجمات بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة ليشمل دولًا ومنشآت حيوية في منطقة الخليج.