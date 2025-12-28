https://sarabic.ae/20251228/إس-آر-1-إم-مسدس-روسي-بطلقات-خارقة-1108667268.html
"إس آر 1 إم".. مسدس روسي بطلقات خارقة
يعد مسدس "إس آر 1 إم" من الأسلحة الفردية المصممة للاستخدام العسكري والأمني، فهو يجمع بين قوة الطلقات وموثوقية الاستخدام على مدى كبير مقارنة بالأنواع الأخرى من... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وصممت روسيا هذا النوع من المسدسات بقدرة اختراق عالية، لاختراق الدروع الواقية والخوذ الفولاذية على مسافات تصل إلى 100 متر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويعمل المسدس بذخيرة عيار (9 * 21 مم) وهي طلقات طراز "إس بي - 10" الخارقة للدروع، إضافة إلى قدرته على استخدام نوع آخر من الطلقات هو "إس بي - 11".يمنح ذلك المسدس مرونة في الاستخدام وفق طبيعة المهمة، وهو مصمم بنظام الارتداد القصير، مع آلية إغلاق للسبطانة بواسطة مزلاج متأرجح.وزود المسدس بنظام أمان مزدوج يعمل تلقائيا، ما يقلل زمن الاستعداد لإطلاق النار إلى الحد الأدنى.ويقع أحد أنظمة الأمان في الجزء الخلفي من قبضة المسدس لمنع حركة الزناد، بينما يوجد الآخر على الزناد نفسه لمنع الإطلاق غير المقصود وهو ما يعني أن المسدس يمتلك أعلى درجات الأمان في ذات الوقت الذي يمثل أحد أقوى المسدسات في القدرة النيرانية.وبفضل الخامات شديدة المتانة التي يتكون منها هيكل المسدس فإن وزنه أقل مقارنة بالأنواع الأخرى دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.
يعد مسدس "إس آر 1 إم" من الأسلحة الفردية المصممة للاستخدام العسكري والأمني، فهو يجمع بين قوة الطلقات وموثوقية الاستخدام على مدى كبير مقارنة بالأنواع الأخرى من المسدسات.
وصممت روسيا هذا النوع من المسدسات بقدرة اختراق عالية، لاختراق الدروع
الواقية والخوذ الفولاذية على مسافات تصل إلى 100 متر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويعمل المسدس بذخيرة عيار (9 * 21 مم) وهي طلقات طراز "إس بي - 10" الخارقة للدروع، إضافة إلى قدرته على استخدام نوع آخر من الطلقات هو "إس بي - 11".
يمنح ذلك المسدس مرونة في الاستخدام وفق طبيعة المهمة، وهو مصمم بنظام الارتداد القصير، مع آلية إغلاق للسبطانة بواسطة مزلاج متأرجح.
وبهذا التصميم الذي يسمح بالتعمير الذاتي أثناء إطلاق يحصل المسدس
على ميزة أخرى تزيد الدقة والمتانة أثناء إطلاق النار.
وزود المسدس بنظام أمان مزدوج يعمل تلقائيا، ما يقلل زمن الاستعداد لإطلاق النار إلى الحد الأدنى.
ويقع أحد أنظمة الأمان في الجزء الخلفي من قبضة المسدس لمنع حركة الزناد، بينما يوجد الآخر على الزناد نفسه لمنع الإطلاق غير المقصود وهو ما يعني أن المسدس يمتلك أعلى درجات الأمان في ذات الوقت الذي يمثل أحد أقوى المسدسات في القدرة النيرانية
.
كما يتوافر إصدار مزود بزر تحرير المخزن يمكن تركيبه على جانبي المسدس، ليلائم المستخدمين من مختلف الاتجاهات، بينما تم تصميم أجزاء المسدس بشكل انسيابي لتفادي تعلقه بالملابس عند السحب السريع.
وبفضل الخامات شديدة المتانة التي يتكون منها هيكل المسدس فإن وزنه أقل مقارنة بالأنواع الأخرى دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.