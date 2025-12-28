"إس آر 1 إم".. مسدس روسي بطلقات خارقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"إس آر 1 إم".. مسدس روسي بطلقات خارقة
"إس آر 1 إم".. مسدس روسي بطلقات خارقة
"إس آر 1 إم".. مسدس روسي بطلقات خارقة

16:03 GMT 28.12.2025
يعد مسدس "إس آر 1 إم" من الأسلحة الفردية المصممة للاستخدام العسكري والأمني، فهو يجمع بين قوة الطلقات وموثوقية الاستخدام على مدى كبير مقارنة بالأنواع الأخرى من المسدسات.
وصممت روسيا هذا النوع من المسدسات بقدرة اختراق عالية، لاختراق الدروع الواقية والخوذ الفولاذية على مسافات تصل إلى 100 متر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
المسدس الروسي بي إل كا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
1 مارس 2023, 13:57 GMT
ويعمل المسدس بذخيرة عيار (9 * 21 مم) وهي طلقات طراز "إس بي - 10" الخارقة للدروع، إضافة إلى قدرته على استخدام نوع آخر من الطلقات هو "إس بي - 11".
يمنح ذلك المسدس مرونة في الاستخدام وفق طبيعة المهمة، وهو مصمم بنظام الارتداد القصير، مع آلية إغلاق للسبطانة بواسطة مزلاج متأرجح.
وبهذا التصميم الذي يسمح بالتعمير الذاتي أثناء إطلاق يحصل المسدس على ميزة أخرى تزيد الدقة والمتانة أثناء إطلاق النار.
وزود المسدس بنظام أمان مزدوج يعمل تلقائيا، ما يقلل زمن الاستعداد لإطلاق النار إلى الحد الأدنى.
في إس إس إم.. بندقية قنص روسية صامتة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
13 ديسمبر, 16:11 GMT
ويقع أحد أنظمة الأمان في الجزء الخلفي من قبضة المسدس لمنع حركة الزناد، بينما يوجد الآخر على الزناد نفسه لمنع الإطلاق غير المقصود وهو ما يعني أن المسدس يمتلك أعلى درجات الأمان في ذات الوقت الذي يمثل أحد أقوى المسدسات في القدرة النيرانية.
كما يتوافر إصدار مزود بزر تحرير المخزن يمكن تركيبه على جانبي المسدس، ليلائم المستخدمين من مختلف الاتجاهات، بينما تم تصميم أجزاء المسدس بشكل انسيابي لتفادي تعلقه بالملابس عند السحب السريع.
وبفضل الخامات شديدة المتانة التي يتكون منها هيكل المسدس فإن وزنه أقل مقارنة بالأنواع الأخرى دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.
