بوتين: روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
سبوتنيك عربي
تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي امتلكت روسية سمعة عالمية في تصنيعها، لبساطة التصميم وسهولة الصيانة والاستخدام في ميادين القتال. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وطورت روسيا "بي إم إم" ليكون نسخة مطورة من المسدس الكلاسيكي "ماكاروف"، الذي حقق انتشارا واسعا عالميا منذ ظهوره في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.ويعتمد تصميم النسخة المطورة على تحسين الأجزاء الميكانيكية مع الحفاظ على نفس الطلقات عيار (9 * 18 مم)، حسب ما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.المواصفات الفنيةويشمل تصميم المسدس نظام تعليق بعد نفاد مخزن الذخيرة لزيادة سرعة إعادة التعمير، كما أنه يمتلك نظام أمان على الجانب الأيسر.وشمل التصميم الداخلي للسلاح زيادة مستويات المتانة في حجرة الإطلاق ليلائم استخدام طلقات عالية الطاقة إضافة إلى تحسين في المقبض لرفع مستويات الأمان والراحة خلال الاستخدام.ويضاف إلى ذلك، فإن تصميم المسدس يعتمد على آلية الارتداد المباشر مثل باقي المسدسات إضافة إلى نظام الزناد المزدوج والمطرقة المكشوفة.
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي

تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي امتلكت روسية سمعة عالمية في تصنيعها، لبساطة التصميم وسهولة الصيانة والاستخدام في ميادين القتال.
وطورت روسيا "بي إم إم" ليكون نسخة مطورة من المسدس الكلاسيكي "ماكاروف"، الذي حقق انتشارا واسعا عالميا منذ ظهوره في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.
ويعتمد تصميم النسخة المطورة على تحسين الأجزاء الميكانيكية مع الحفاظ على نفس الطلقات عيار (9 * 18 مم)، حسب ما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.

المواصفات الفنية

الطول: 16.9 سم
طول الماسورة: 9.3 سم
سعة المخزن: 12 طلقة
عيار الطلقات: (9 * 18 مم)
الوزن دون طلقات: 760 غراما
المدى: 25 مترا
نظام الإطلاق: فردي
ويشمل تصميم المسدس نظام تعليق بعد نفاد مخزن الذخيرة لزيادة سرعة إعادة التعمير، كما أنه يمتلك نظام أمان على الجانب الأيسر.
وشمل التصميم الداخلي للسلاح زيادة مستويات المتانة في حجرة الإطلاق ليلائم استخدام طلقات عالية الطاقة إضافة إلى تحسين في المقبض لرفع مستويات الأمان والراحة خلال الاستخدام.
ويضاف إلى ذلك، فإن تصميم المسدس يعتمد على آلية الارتداد المباشر مثل باقي المسدسات إضافة إلى نظام الزناد المزدوج والمطرقة المكشوفة.
