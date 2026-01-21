https://sarabic.ae/20260121/بي-إم-إم-نسخة-مطورة-من-مسدس-ماكاروف-الروسي-1109489852.html
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
سبوتنيك عربي
تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي امتلكت روسية سمعة عالمية في تصنيعها، لبساطة التصميم وسهولة الصيانة والاستخدام في ميادين القتال.
2026-01-21T19:39+0000
2026-01-21T19:39+0000
2026-01-21T19:39+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109489509_363:0:1590:690_1920x0_80_0_0_51557045814809ab134b466e8dddc692.jpg
وطورت روسيا "بي إم إم" ليكون نسخة مطورة من المسدس الكلاسيكي "ماكاروف"، الذي حقق انتشارا واسعا عالميا منذ ظهوره في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.ويعتمد تصميم النسخة المطورة على تحسين الأجزاء الميكانيكية مع الحفاظ على نفس الطلقات عيار (9 * 18 مم)، حسب ما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.المواصفات الفنيةويشمل تصميم المسدس نظام تعليق بعد نفاد مخزن الذخيرة لزيادة سرعة إعادة التعمير، كما أنه يمتلك نظام أمان على الجانب الأيسر.وشمل التصميم الداخلي للسلاح زيادة مستويات المتانة في حجرة الإطلاق ليلائم استخدام طلقات عالية الطاقة إضافة إلى تحسين في المقبض لرفع مستويات الأمان والراحة خلال الاستخدام.ويضاف إلى ذلك، فإن تصميم المسدس يعتمد على آلية الارتداد المباشر مثل باقي المسدسات إضافة إلى نظام الزناد المزدوج والمطرقة المكشوفة.
تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي امتلكت روسية سمعة عالمية في تصنيعها، لبساطة التصميم وسهولة الصيانة والاستخدام في ميادين القتال.
وطورت روسيا "بي إم إم" ليكون نسخة مطورة من المسدس الكلاسيكي "ماكاروف"، الذي حقق انتشارا واسعا عالميا منذ ظهوره في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.
28 ديسمبر 2025, 16:03 GMT
ويعتمد تصميم النسخة المطورة على تحسين الأجزاء الميكانيكية مع الحفاظ على نفس الطلقات عيار (9 * 18 مم)، حسب ما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
عيار الطلقات: (9 * 18 مم)
الوزن دون طلقات: 760 غراما
ويشمل تصميم المسدس
نظام تعليق بعد نفاد مخزن الذخيرة لزيادة سرعة إعادة التعمير، كما أنه يمتلك نظام أمان على الجانب الأيسر.
وشمل التصميم الداخلي للسلاح زيادة مستويات المتانة في حجرة الإطلاق
ليلائم استخدام طلقات عالية الطاقة إضافة إلى تحسين في المقبض لرفع مستويات الأمان والراحة خلال الاستخدام.
ويضاف إلى ذلك، فإن تصميم المسدس يعتمد على آلية الارتداد المباشر
مثل باقي المسدسات إضافة إلى نظام الزناد المزدوج والمطرقة المكشوفة.